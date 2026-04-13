Український ІТ-сектор втрачає темпи: дохід лідерів знизився у 2026 році

Сукупний дохід десяти найбільших ІТ-компаній України за Індексом Опендатаботу 2026 становив 54,67 млрд грн, що на 3% менше порівняно з попереднім роком.

Водночас поріг входу до топ-10 практично не змінився — 2,69 млрд грн проти 2,6 млрд грн у 2025 році.

Трійка лідерів рейтингу залишилася без змін. Перше місце традиційно посідає GlobalLogic Україна, яка скоротила дохід на 7%, але збільшила прибуток на 15% — до 748 млн грн. У компанії зазначають, що стабільність бізнесу забезпечується диверсифікацією клієнтського портфеля та залученням нових замовників.

Друге та третє місця займають компанії групи EPAM. "Епам Системз" знизила дохід на 10% — до 10,22 млрд грн, тоді як "Епам діджитал" продемонструвала зростання до 9,24 млрд грн. Сукупно вони сформували 19,46 млрд грн доходу, або 36% загального обсягу топ-10. Водночас їхній сумарний прибуток скоротився до 1,78 млрд грн.

Четверту позицію третій рік поспіль утримує Luxoft, дохід якої зменшився на 11% — до 4,85 млрд грн, а прибуток — на 16%, до 220 млн грн.

П’яте місце посіла компанія "Кілобайт1024", яка стала одним із новачків рейтингу. Її дохід зріс удвічі — до 4,41 млрд грн, а прибуток досяг 2,49 млрд грн — найвищого показника серед учасників топ-10. У компанії пояснюють динаміку поєднанням міжнародних інвестицій, масштабування бізнесу та активного впровадження рішень на базі штучного інтелекту.

Суттєві зміни відбулися і в групі SoftServe. До рейтингу увійшли дві нові компанії — SoftServe Digital та SoftServe Matrix. Перша посіла шосте місце, збільшивши дохід у 1,7 раза — до 3,75 млрд грн, а прибуток — до 214 млн грн. SoftServe Matrix, створена у 2024 році, отримала 2,85 млрд грн доходу та наростила прибуток у 2,8 раза — до 143 млн грн.

Натомість SoftServe Technologies вибула з рейтингу. Сукупно дві компанії групи сформували 12% доходу топ-10.

Сьому позицію посіла Tietoevry Create Україна, яка скоротила дохід на 2% — до 3,01 млрд грн, водночас збільшивши прибуток на 17% — до 389 млн грн.

Intellias опустилася на дев’яте місце після зниження доходу майже на третину — до 2,77 млрд грн. Прибуток компанії скоротився більш ніж удвічі — до 136 млн грн.

Замикає десятку Capgemini Україна, заснована у 2024 році. Компанія продемонструвала найвищі темпи зростання доходу серед лідерів — у 2,5 раза, до 2,69 млрд грн. Прибуток зріс на 5% — до 282,5 млн грн.

З рейтингу вибули SoftServe Technologies, Fintech Band, а також Favbet (Highload Solutions) і SQUAD Україна, які зазнали зниження доходів.

Додамо, за даними останнього рейтингу продуктових компаній і IT-відділів, український ринок ІТ залишається стабільним за кількістю кадрів. У 50 найбільших продуктових і IT-компаніях України працює 24,5 тис. технічних спеціалістів.