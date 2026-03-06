Запланована подія 2

Euvic будує в Україні IT-групу та виходить на біржу: що це означає для українського ринку

Euvic будує в Україні IT-групу
Euvic будує в Україні IT-групу / inventure

Польська IT-група Euvic, яка з 2021 року консолідує українські технологічні компанії, вийшла на альтернативний ринок NewConnect Варшавської фондової біржі. З 16 січня 2026 року її акції торгуються під тікером EUV з ринковою оцінкою близько 1 млрд злотих (≈$250 млн).

Для українського IT-ринку цей вихід на біржу має пряме значення: Euvic цілеспрямовано будує в Україні власний технологічний кластер і заявляє про намір увійти до топ-10 компаній українського ринку. До групи вже входять Exoft (Львів), Artkai, 7Devs та Lampa Software — офіси у Львові, Києві, Харкові та Вінниці.

Під консолідацію цих активів Euvic отримала фінансування від польського державного фонду PFR — перший подібний інструмент, спрямований на інвестиції безпосередньо в Україну.

Показово, що вже 5 березня 2026 року група розкрила біржовий звіт про нову угоду: саме українська структура Euvic Ukraina sp. z o.o. виступила покупцем 100% фінської компанії Moretime Finland Oy. Базова ціна угоди — €1,85 млн, додатковий earn-out може сягнути ще €1 млн залежно від фінансових результатів 2026–2027 років.

Це означає, що українська юридична одиниця групи використовується не лише як delivery-платформа, а й як інструмент для придбань на інших європейських ринках. Вихід на біржу, своєю чергою, спрощує доступ до капіталу і підвищує прозорість групи для західних клієнтів — що безпосередньо посилює позиції її українських активів.

Нагадаємо, у 2023 році Euvic успішно завершила угоду купівлі львівського постачальника програмного забезпечення Exoft. Проте сума угоди не розголошується.

Автор:
Тетяна Гойденко