Зростання фахівців і обережний найм: як стабілізується ринок ІТ в Україні

Топ-50 ІТ-компаній України показують стабільність: загальна кількість фахівців майже не змінилася, а лідери, як Ajax Systems та Nova Digital, демонструють суттєвий приріст. EPAM Ukraine вперше зростає після початку війни, а плани щодо найму залишаються помірними.

Як пише Delo.ua, DOU опублікував рейтинг топ-50 ІТ-компаній України за друге півріччя 2025 року.

Нові компанії у топ-50 ІТ

Netpeak Group офіційно змінила назву на FRACTAL. До рейтингу топ-50 повернулися GeeksForLess та SQUAD, а iGaming-компанія King Group відразу посіла 25-ту сходинку з 885 фахівцями в Україні.

Натомість із рейтингу вибули Playtika (ймовірно менше 600 співробітників), Together Networks (574 фахівці) та Favbet Tech, де скоротили R&D-департамент і зараз працює менше ніж 100 спеціалістів.

Стабільність і перші ознаки зростання

Загальна кількість фахівців у топ-50 ІТ-компаній майже не змінилася — за пів року вона зросла на 667 осіб (+0,8%), а за 2025 рік загальний приріст склав +0,5%. Це перший натяк на позитивну динаміку за чотири роки від початку повномасштабної війни. Загалом у найбільших компаніях працює близько 80 тисяч людей.

Майже у половини компаній штат залишився стабільним. Дев’ять компаній показали активне зростання (>10%), ще п’ять — помірне. У чверті компаній кількість співробітників зменшилася.

За останнє півріччя 12 компаній запускали нові проєкти або розвивали існуючі, п’ять зазнали скорочень, а у чотирьох фахівці довго перебували на бенчі залишили компанії.

EPAM Ukraine та інші лідери ІТ-ринку

Після входження Genesis у п’ятірку найбільших ІТ-компаній України, інших змін у топі не відбулося.

Лідером зростання у минулому півріччі стала Ajax Systems: команда в Україні зросла на 699 фахівців, у тому числі +60 технічних. Минулого року компанія випустила 100 нових пристроїв (загалом 280), нарощувала виробничі потужності та відкрила завод у Ханої (В’єтнам). Найм триває як інженерів, так і лінійного персоналу для виробничих майданчиків.

EPAM Ukraine уперше від початку повномасштабного вторгнення показує приріст — +210 фахівців за пів року. Компанія зосереджується на підсиленні команди Senior+ експертами з AI та Cloud, а також активно наймає Data-, Cloud-, JavaScript- і Python-інженерів. Минулого року приєдналося 650 джуніорів, цього року планують ще 700 початківців.

Genesis продовжує стабільне зростання в Україні (+118 фахівців за пів року, майже всі технічні). В екосистемі відкрито понад 150 вакансій, пріоритет — розробники, дата-інженери, продуктові менеджери, маркетологи та аналітики.

SoftServe практично без змін (-122 фахівці). Найм триває, але зосереджений на наукоємних напрямах: Data Science, R&D, робототехніка та AI-агенти.

GlobalLogic Ukraine також майже без змін (-44 фахівці). Перевага у наймі надається внутрішньому резерву, відкрито понад 200 вакансій у Engineering, Content Engineering та QA. Український хаб залишається найбільшим у Європі та другим за розміром у світі.

Продуктові ІТ-компанії України лідирують за зростанням персоналу

За останнє півріччя десять компаній топ-50 збільшили штати більш ніж на 100 фахівців, п’ять із них — понад 100 технічних спеціалістів. Лідерами стали Ajax Systems, EPAM Ukraine та mono (+190 осіб, з них 135 технічних). Компанія активно розвиває monobank, monoбізнес, monoмаркет і monoбазар, плануючи десятки нових вакансій для Middle+ і Senior-спеціалістів, включно з Java-інженерами та AI-фахівцями.

Nova Digital зросла на 143 співробітники, зокрема +193 технічних, завдяки масштабуванню продуктів та розвитку міжнародних напрямів. Пріоритет — бізнес-аналітики, бекенд- і фронтенд-розробники, тестувальники.

FRACTAL (+138) фокусується на ролях, які підвищують ефективність та закривають критичні точки навантаження. AUTODOC (+123) нарощує штат для нових продуктів та заміщення ключових посад.

Інші компанії-лідери: UPSTARS (+122) планує до 1000 нових Middle/Senior-фахівців, MODUS X (+116) підсилює розробку, бізнес-аналіз та SAP-напрям, а новачок King Group (+111) масштабував інженерні, дизайнерські та маркетингові команди.

Скорочення штатів та відкриття нового офісу

У другому півріччі 2025 року п’ять компаній топ-50 зменшили кількість фахівців на понад 100 осіб: Playrix (−181, релокація з України), ISD (−157, скорочення та оптимізації), Sigma Software (−132, через угоди з IdeasSoft і Vertex), SoftServe (−122), DXC Luxoft (−100, легалізація та звільнення фахівців з бенчу). Найм в Україні продовжується, особливо у сферах AI, Cloud, Cybersecurity та Art-напрямах.

Щодо офісів, більшість компаній топ-50 працюють у Києві (46 компаній) та Львові (24 компанії). Протягом півріччя відкрився лише новий офіс King Group у Києві. Решта нових офісів розташовані за кордоном — у Польщі, Кіпрі, В’єтнамі, Чилі та Колумбії.

Водночас п’ять компаній закрили деякі локації в Україні: SoftServe (Луцьк), Intellias (Ужгород та Івано-Франківськ), Tietoevry Create (Івано-Франківськ), Avenga (Хмельницький і Черкаси) та GeeksForLess (Київ).

Найм триватиме в тому самому темпі

Дві компанії готові найняти у другому півріччі більш ніж 500 фахівців. Ще шість зростуть на 200+ співробітників. В інших більш помірні плани.

Нагадаємо, за 5 років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.