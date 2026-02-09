Рост специалистов и осторожный наем: как стабилизируется рынок ИТ в Украине

Топ-50 ИТ-компаний Украины показывают стабильность: общее количество специалистов почти не изменилось, а лидеры как Ajax Systems и Nova Digital демонстрируют существенный прирост. EPAM Ukraine впервые растет после начала войны, а планы по найму остаются умеренными.

Как пишет Delo.ua, DOU опубликовал рейтинг топ-50 ИТ-компаний Украины за второе полугодие 2025 года.

Новые компании в топ-50 ИТ

Netpeak Group официально сменила название на FRACTAL. В рейтинг топ-50 вернулись GeeksForLess и SQUAD, а iGaming-компания King Group сразу заняла 25-е место с 885 специалистами в Украине.

Из рейтинга выбыли Playtika (вероятно менее 600 сотрудников), Together Networks (574 специалиста) и Favbet Tech, где сократили R&D-департамент и сейчас работает менее 100 специалистов.

Стабильность и первые признаки роста

Общее количество специалистов в топ-50 ИТ-компаний почти не изменилось — за полгода оно выросло на 667 человек (+0,8%), а за 2025 год общий прирост составил +0,5%. Это первый намек на положительную динамику за четыре года после начала полномасштабной войны. Всего в крупнейших компаниях работает около 80 тысяч человек.

Почти у половины компаний штат остался стабильным. Девять компаний показали активный рост (10%), еще пять — умеренный. В четверти компаний количество сотрудников уменьшилось.

За последнее полугодие 12 компаний запускали новые проекты или развивали существующие, пять испытали сокращения, а у четырех специалисты долго находились на бенче оставили компании.

EPAM Ukraine и другие лидеры ИТ-рынка

После вхождения Genesis в пятерку крупнейших ИТ-компаний Украины других изменений в топе не произошло.

Лидером роста в прошлом полугодии стала Ajax Systems : команда в Украине выросла на 699 специалистов, в том числе 60 технических. В прошлом году компания выпустила 100 новых устройств (в общей сложности 280), наращивала производственные мощности и открыла завод в Ханое (Вьетнам). Найм продолжается как инженеров, так и линейного персонала для производственных площадок.

EPAM Ukraine впервые с начала полномасштабного вторжения показывает прирост — 210 специалистов за полгода. Компания сосредотачивается на усилении команды Senior+ экспертами по AI и Cloud, а также активно нанимает Data-, Cloud-, JavaScript- и Python-инженеров. В прошлом году присоединились 650 джуниоров, в этом году планируют еще 700 начинающих.

Genesis продолжает стабильный рост в Украине (+118 специалистов за полгода, почти все технические). В экосистеме открыто более 150 вакансий, приоритет – разработчики, дата-инженеры, продуктовые менеджеры, маркетологи и аналитики.

SoftServe практически без изменений (-122 специалиста). Найм продолжается, но сосредоточен на научных направлениях: Data Science, R&D, робототехника и AI-агенты.

GlobalLogic Ukraine также почти без изменений (-44 специалиста). Преимущество в найме предоставляется внутреннему резерву, открыто более 200 вакансий в Engineering, Content Engineering и QA. Украинский хаб остается самым большим в Европе и вторым по размеру в мире.

Продуктовые ИТ-компании Украины лидируют по росту персонала

За последнее полугодие десять компаний топ-50 увеличили штаты более чем на 100 специалистов, пять из них более 100 технических специалистов. Лидерами стали Ajax Systems, EPAM Ukraine и mono (+190 человек, из них 135 технических). Компания активно развивает monobank, monoбизнес, monoмаркет и monoбазар, планируя десятки новых вакансий для Middle+ и Senior-специалистов, включая Java-инженеров и AI-специалистов.

Nova Digital выросла на 143 сотрудника, в том числе +193 технических, благодаря масштабированию продуктов и развитию международных направлений. Приоритет – бизнес-аналитики, бэкенд- и фронтенд-разработчики, тестировщики.

FRACTAL (+138) фокусируется на ролях, которые повышают эффективность и закрывают критические точки нагрузки. AUTODOC (+123) наращивает штат новых продуктов и замещения ключевых должностей.

Другие компании-лидеры: UPSTARS (+122) планирует до 1000 новых Middle/Senior-специалистов, MODUS X (+116) усиливает разработку, бизнес-анализ и SAP-направление, а новичок King Group (+111) масштабировал инженерные, дизайнерские и маркетинговые команды.

Сокращение штатов и открытие нового офиса

Во втором полугодии 2025 года пять компаний топ-50 уменьшили количество специалистов более чем на 100 человек: Playrix (−181, релокация из Украины), ISD (−157, сокращения и оптимизации), Sigma Software (−132, через соглашения с IdeasSoft и Vertex), SoftServe ( −1 легализация и увольнение специалистов по бенчу). Найм в Украине продолжается, особенно в сферах AI, Cloud, Cybersecurity и Art-направлениях.

Относительно офисов большинство компаний топ-50 работают в Киеве (46 компаний) и Львове (24 компании). В течение полугодия открылся только новый офис King Group в Киеве. Остальные новые офисы расположены за рубежом — в Польше, Кипре, Вьетнаме, Чили и Колумбии.

В то же время, пять компаний закрыли некоторые локации в Украине: SoftServe (Луцк), Intellias (Ужгород и Ивано-Франковск), Tietoevry Create (Ивано-Франковск), Avenga (Хмельницкий и Черкассы) и GeeksForLess (Киев).

Найм будет продолжаться в том же темпе

Две компании готовы нанять во втором полугодии более 500 специалистов. Еще шесть возрастут на 200+ сотрудников. У других более умеренные планы.

Напомним, за 5 лет рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Традиционные профессии, такие как продавцы, водители и повара, остаются востребованными. В этом году средние зарплаты выросли во всех популярных профессиях примерно на 15-20%.