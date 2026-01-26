Зима 2026: кто и сколько зарабатывает в украинском IT-менеджменте

Медианные зарплаты IT-менеджеров в Украине зимой 2026 года остаются стабильными на уровне $3000, при этом наиболее высокооплачиваемыми остаются Engineering Managers ($7000), в то время как Project Managers демонстрируют стагнацию, а зарплаты Delivery Managers и Junior Product Managers растут.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DOU.ua.

По данным опроса 805 менеджеров, находящихся в Украине (760 респондентов) или планирующих вернуться из-за рубежа (45 респондентов), медианные зарплаты в менеджмент-специализациях стабилизировались на уровне $2800–3150 с декабря 2021 года. В декабре 2025 года медиальная зарплата менеджера в IT составляла $3000, без изменений за полгода.

Топовые роли и зарплаты

Engineering Manager: $7000 медиана; 1-й квартиль - $5925, 3-й квартиль - $8000;

Head of Product: $4900;

Delivery Manager: $4700 (+$700 за полгода);

Program Manager: $4675 (+$125 за полгода);

Product Managers (Senior/Middle/Junior): $4000/$2500/$1400;

Project Managers (Senior/Middle/Junior): $3325/$2000/$1200;

Scrum Masters: $3800 (-$300 за полгода);

Product Owners (в продакт-менеджменте): 1-й квартиль - $3050, 3-й квартиль - $4900 (+$134 за полгода)

Среди менеджерских ролей Engineering Managers остаются высокооплачиваемыми по всем квартилям, тогда как зарплаты Project Managers демонстрируют стагнацию или снижение, особенно на старших уровнях. Рост заметен в Delivery Managers, Junior Product Managers и Product Owners.

Опыт и зарплаты

Продакт-менеджеры достигают более высоких уровней зарплат быстрее, чем Project Managers. Например, $2700–2800 Senior Product Managers можно получить после 4 лет опыта, тогда как Project Managers для этого требуется 8 лет.

Влияние компаний и городов

Самые высокие медиа зарплаты менеджеров — в аутстафинговых и сервисных компаниях ($3300), третий квартиль — в стартапах ($5125) и продуктовых компаниях ($4955).

Крупнейшие компании (1000 сотрудников) предлагают медиану $3500, средние (201–1000) — $3290, при этом верхний сегмент зарплат в средних компаниях самый высокий.

Самые высокие зарплаты менеджеров в Украине наблюдаются в Одессе, Львове, Харькове и Черкассах ($3400–3550), самые низкие – в Киеве и Днепре ($3000). Для Product Managers разница между Киевом и Львовом минимальна ($3000 vs $3100), а для Project Managers — значительная ($2100 vs $2900).

Зарплаты за границей. Украинские менеджеры за рубежом получают существенно более высокие зарплаты, чем в Украине, особенно на уровнях опыта 3–5 лет и выше — разница составляет $850–1080.

Уровень английского оказывает значительное влияние на зарплату: от уровня Intermediate каждая новая ступень добавляет $650–750 к медианной зарплате. Для менеджеров с опытом более 10 лет переход с Upper-Intermediate в Advanced повышает зарплату на $700.

Портрет IT-менеджера в Украине

Медианный возраст: 32 года;

Доля женщин: 43% (выросла с 41%);

Больше женщин среди Operations Managers (89%), Scrum Masters (53%) и Project Managers (51%), меньше среди Engineering Managers (5%) и Delivery Managers (27%);

Project Managers составляют 40% всех менеджерских специализаций;

Большинство менеджеров сосредоточены в Киеве (52%), еще 14% - во Львове.

Заметим, что медианная зарплата украинских разработчиков в декабре 2025 года осталась стабильной – $3450 чистыми. Положительную динамику показали Middle и Principal, а зарплаты джунов, интернов и сеньоров снизились.