Зарплаты тестировщиков зимой 2026: рост у джунов и техлидов и падение у тимлидов

DOU опубликовал вторую часть зимнего зарплатного опроса 2026 года, посвященную тестировщикам. Данные свидетельствуют об общей стабилизации рынка: большинство медианных зарплат за полгода не изменилось. В то же время, есть несколько исключений — рост у Junior QA и QA Tech Lead, а также снижение компенсаций у руководителей команд и части опытных специалистов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на DOU.

Самый заметный рост медианной зарплаты зафиксирован среди QA Tech Lead. За полгода она повысилась до $4600, что на $284 больше, чем в предыдущей волне исследования. Выборка в этой категории небольшая — всего 21 анкета, поэтому у показателя могут быть статистические колебания. Впрочем, именно на этом уровне зарплаты техлидов находились еще в декабре 2021 года, так что нынешние значения фактически означают возврат к докризисным показателям.

Падение у тимлидов, стабильность у сеньоров

Положительную динамику продемонстрировали и Junior QA – впервые с июня 2022 года. Общая медиа зарплата джунов выросла на $87 и составляет $887. Наибольший прирост показали General QA: их медиана поднялась сразу до $1060 (+$360 за полгода), хотя и здесь количество анкет небольшое (15). У Manual QA рост был гораздо более сдержанным — медианная зарплата повысилась на $50 и достигла $850.

Для Middle QA и Senior QA зима 2026 прошла без изменений в медианных зарплатах. Руководящие роли продемонстрировали негативную динамику: медианная компенсация QA Team Lead снизилась на $100, а у Head/Manager — сразу на $300. По сравнению с летом 2025 года тимлиды потеряли позиции не только по медиане, но и по третьему квартилю, что свидетельствует об общем снижении верхнего уровня зарплат в этой группе.

Падение третьего квартиля наблюдается среди всех тимлидов вне зависимости от специализации. В Manual QA он уменьшился с $3925 летом 2025 года до $3700, у General QA – с $4300 до $3875, а у Automation QA – с $6000 до $5200. В то же время у Senior QA показатели остались стабильными: медианная зарплата составляет $3200, а третий квартиль — $4000. Внутри специализаций динамика разнилась: у Manual QA изменений почти не было, у General QA третий квартиль вырос на $338, тогда как у Automation QA снизился на $295. Среди медлей существенные изменения также не зафиксировали — как медиана, так и третий квартиль остались почти на уровне полугодовой давности.

Если посмотреть на зарплаты с учетом опыта работы в ИТ, самый заметный рост произошел среди Manual QA с опытом 15–20 лет: их медианная зарплата поднялась с $2300 до $3200, хотя выборка здесь также небольшая — 15 анкет. У General QA с аналогичным опытом, напротив, медиана снизилась на $300 (8 анкет). Самое ощутимое падение зафиксировано среди Automation QA с 15–20 годами опыта — с $4750 до $3800.

Языки программирования и зарплаты

Уровень зарплат существенно отличается в зависимости от языков программирования. По-прежнему самые высокие медиа компенсации имеют QA-специалисты, использующие C#/.NET, TypeScript или Java — на уровне $3000 и выше. Самые низкие показатели зафиксированы среди тех, кто работает с JavaScript ($2100) и SQL ($1800).

Среди Senior Automation QA более высокие зарплаты получают специалисты, использующие TypeScript и Java по сравнению с Python. Для Middle Automation QA использование TypeScript также дает преимущество: медианная зарплата составляет $2500 против $2200 у Python и $2150 у Java.

Тип компании также оказывает влияние на уровень доходов. Manual QA больше всего зарабатывают в продуктовых компаниях, а медли – также в стартапах. Middle и Senior General QA несколько выше зарплаты в сервисных компаниях. Для Automation QA традиционно более выгодными остаются продуктовые и аутстафинговые компании, тогда как у сервисных уровень компенсаций ниже. В то же время в стартапах и ИТ-отделах не ИТ-компаний медианные зарплаты заметно уступают среднерыночным и составляют соответственно $1900 и $1650 против $2250 в целом по рынку.

Зарплаты по городам и уровню английского

Географически пятерка городов с высокими зарплатами QA-специалистов почти не изменилась. Как и летом 2025 года, среди лидеров остаются Киев, Львов, Черновцы и Житомир, однако Одесса выбыла из топ-5: медианная зарплата там снизилась с $2425 до $1800. Лидером рейтинга стал Ужгород. Днепр сохранил шестую позицию с медианой $2200, почти без изменений за полгода, а Хмельницкий остался на восьмом месте — $2050 летом и $2080 в конце 2025 года.

Украинские QA-специалисты, проживающие за рубежом, в среднем зарабатывают больше, чем их коллеги в Украине. На уровне Junior разница почти незаметна, тогда как Middle-специалисты за рубежом получают почти на 23% больше, Senior – на 16%, а Lead – на 21%.

Уровень владения английским языком остается важным фактором роста доходов для всех тайтлов, кроме джуниоров. Для Lead+ разница особенно ощутима: при уровне Pre-Intermediate медианная зарплата составляет $3000, переход к Intermediate прибавляет $500, к Upper-Intermediate — еще $400, а специалисты со знанием английского на уровне Advanced могут рассчитывать уже на $4750. Для Senior QA ключевым является повышение уровня с Pre-Intermediate до Intermediate – это почти на $900 увеличивает медианную компенсацию.

Гендерный разрыв

Гендерный разрыв в зарплатах сохраняется. Мужчины почти во всех группах имеют более высокие медиа доходы, чем женщины. В начале карьеры разница незначительна, однако после 7–8 лет работы она существенно возрастает и может достигать $500–600. Наименьшие отличия в оплате труда традиционно наблюдаются в Manual QA, тогда как самые большие – в Automation QA. Среди Senior-специалистов мужчины в среднем получают существенно более высокую компенсацию, чем женщины с таким же уровнем опыта.

Опрос также указывает на структурные конфигурации рынка. Доля QA-специалистов с опытом более пяти лет выросла до 50% (против 46% полгода назад), в то время как только 2% тестировщиков пришли в ИТ в течение последнего года. Соответственно, выросла и доля Senior и Lead — до 44% (+2 процентных пункта). Доля QA, используемых в работе языка программирования, снова вернулась на уровень 47%. Самыми популярными остаются TypeScript (12%, +1 п.п.), Java (9%, −2 п.п.), Python (8%, −2 п.п.) и JavaScript (8%, без изменений), а среди инструментов беспрекословными лидерами остаются Playwright и Postman.

Напомним, во втором полугодии 2025 года ИТ-рынок труда в Украине продемонстрировал заметный рост : количество вакансий на jobs.dou.ua достигло 41 тысячи – это на 11% больше, чем в первом полугодии. Лидерами роста стали категории AI/ML, Embedded и военные технологии.