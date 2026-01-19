Зарплати тестувальників взимку 2026: зростання у джунів і техлідів та падіння у тимлідів

DOU опублікував другу частину зимового зарплатного опитування 2026 року, присвячену тестувальникам. Дані свідчать про загальну стабілізацію ринку: більшість медіанних зарплат за пів року не змінилися. Водночас є кілька винятків — зростання у Junior QA та QA Tech Lead, а також зниження компенсацій у керівників команд і частини досвідчених фахівців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DOU.

Найпомітніше зростання медіанної зарплати зафіксоване серед QA Tech Lead. За пів року вона підвищилася до $4600, що на $284 більше, ніж у попередній хвилі дослідження. Вибірка в цій категорії невелика — лише 21 анкета, тож показник може мати статистичні коливання. Втім, саме на цьому рівні зарплати техлідів перебували ще в грудні 2021 року, тож нинішні значення фактично означають повернення до докризових показників.

Падіння у тимлідів, стабільність у сеньйорів

Позитивну динаміку продемонстрували й Junior QA — вперше з червня 2022 року. Загальна медіанна зарплата джунів зросла на $87 і становить $887. Найбільший приріст показали General QA: їхня медіана піднялася одразу до $1060 (+$360 за пів року), хоча й тут кількість анкет невелика (15). У Manual QA зростання було значно стриманішим — медіанна зарплата підвищилася на $50 і сягнула $850.

Для Middle QA та Senior QA зима 2026 року минула без змін у медіанних зарплатах. Натомість керівні ролі продемонстрували негативну динаміку: медіанна компенсація QA Team Lead знизилася на $100, а у Head / Manager — одразу на $300. Порівняно з літом 2025 року тимліди втратили позиції не лише за медіаною, а й за третім квартилем, що свідчить про загальне зниження верхнього рівня зарплат у цій групі.

Падіння третього квартиля спостерігається серед усіх тимлідів незалежно від спеціалізації. У Manual QA він зменшився з $3925 влітку 2025 року до $3700, у General QA — з $4300 до $3875, а в Automation QA — з $6000 до $5200. Водночас у Senior QA показники залишилися стабільними: медіанна зарплата становить $3200, а третій квартиль — $4000. Усередині спеціалізацій динаміка різнилася: у Manual QA змін майже не було, у General QA третій квартиль зріс на $338, тоді як у Automation QA знизився на $295. Серед мідлів суттєвих змін також не зафіксували — як медіана, так і третій квартиль залишилися майже на рівні піврічної давнини.

Якщо подивитися на зарплати з огляду на досвід роботи в ІТ, найпомітніше зростання відбулося серед Manual QA з досвідом 15–20 років: їхня медіанна зарплата піднялася з $2300 до $3200, хоча вибірка тут також невелика — 15 анкет. У General QA з аналогічним досвідом, навпаки, медіана знизилася на $300 (8 анкет). Найвідчутніше падіння зафіксоване серед Automation QA з 15–20 роками досвіду — з $4750 до $3800.

Мови програмування і зарплати

Рівень зарплат істотно відрізняється залежно від мов програмування. Як і раніше, найвищі медіанні компенсації мають QA-фахівці, які використовують C# / .NET, TypeScript або Java — на рівні $3000 і вище. Найнижчі показники зафіксовані серед тих, хто працює з JavaScript ($2100) та SQL ($1800).

Серед Senior Automation QA вищі зарплати отримують спеціалісти, які використовують TypeScript і Java, порівняно з Python. Для Middle Automation QA використання TypeScript також дає перевагу: медіанна зарплата становить $2500 проти $2200 у Python і $2150 у Java.

Тип компанії також впливає на рівень доходів. Manual QA найбільше заробляють у продуктових компаніях, а мідли — також у стартапах. Middle та Senior General QA дещо вищі зарплати мають у сервісних компаніях. Для Automation QA традиційно вигіднішими залишаються продуктові й аутстафінгові компанії, тоді як у сервісних рівень компенсацій нижчий. Водночас у стартапах та ІТ-відділах не ІТ-компаній медіанні зарплати помітно поступаються середньоринковим і становлять відповідно $1900 та $1650 проти $2250 загалом по ринку.

Зарплати за містами і рівнем англійської

Географічно п’ятірка міст із найвищими зарплатами QA-фахівців майже не змінилася. Як і влітку 2025 року, серед лідерів залишаються Київ, Львів, Чернівці та Житомир, однак Одеса вибула з топ-5: медіанна зарплата там знизилася з $2425 до $1800. Натомість лідером рейтингу став Ужгород. Дніпро зберіг шосту позицію з медіаною $2200, майже без змін за пів року, а Хмельницький залишився на восьмому місці — $2050 влітку та $2080 наприкінці 2025 року.

Українські QA-фахівці, які наразі проживають за кордоном, у середньому заробляють більше, ніж їхні колеги в Україні. На рівні Junior різниця майже непомітна, тоді як Middle-фахівці за кордоном отримують майже на 23% більше, Senior — на 16%, а Lead — на 21%.

Рівень володіння англійською мовою залишається важливим чинником зростання доходів для всіх тайтлів, окрім джуніорів. Для Lead+ різниця особливо відчутна: за рівня Pre-Intermediate медіанна зарплата становить $3000, перехід до Intermediate додає $500, до Upper-Intermediate — ще $400, а фахівці зі знанням англійської на рівні Advanced можуть розраховувати вже на $4750. Для Senior QA ключовим є підвищення рівня з Pre-Intermediate до Intermediate — це майже на $900 збільшує медіанну компенсацію.

Гендерний розрив

Гендерний розрив у зарплатах зберігається. Чоловіки майже в усіх групах мають вищі медіанні доходи, ніж жінки. На початку кар’єри різниця незначна, однак після 7–8 років роботи вона істотно зростає й може сягати $500–600. Найменші відмінності в оплаті праці традиційно спостерігаються в Manual QA, тоді як найбільші — в Automation QA. Серед Senior-фахівців чоловіки в середньому отримують суттєво вищу компенсацію, ніж жінки з таким самим рівнем досвіду.

Опитування також показує структурні зміни ринку. Частка QA-фахівців з досвідом понад п’ять років зросла до 50% (проти 46% пів року тому), тоді як лише 2% тестувальників прийшли в ІТ протягом останнього року. Відповідно, зросла й частка Senior та Lead — до 44% (+2 відсоткові пункти). Частка QA, які використовують у роботі мови програмування, знову повернулася до рівня 47%. Найпопулярнішими залишаються TypeScript (12%, +1 в.п.), Java (9%, −2 в.п.), Python (8%, −2 в.п.) та JavaScript (8%, без змін), а серед інструментів беззаперечними лідерами залишаються Playwright і Postman.

Нагадаємо, у другому півріччі 2025 року ІТ-ринок праці в Україні продемонстрував помітне зростання: кількість вакансій на jobs.dou.ua досягла 41 тисячі — це на 11% більше, ніж у першому півріччі. Лідерами зростання стали категорії AI/ML, Embedded та військові технології.