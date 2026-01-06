Ринок ІТ-праці: хто лідери зростання вакансій у 2025 році

У другому півріччі 2025 року ІТ-ринок праці в Україні продемонстрував помітне зростання: кількість вакансій на jobs.dou.ua досягла 41 тисячі — це на 11% більше, ніж у першому півріччі. Лідерами зростання стали категорії AI/ML, Embedded та військові технології.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аналітика DOU.

Лідери зростання вакансій на ІТ-ринку

У другому півріччі 2025 року ІТ-ринок праці продемонстрував помітне пожвавлення. Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua досягла 41 тисячі - на 11% більше, ніж у першому півріччі, і це найвищий показник з 2021 року.

Грудень традиційно відзначився святковим затишшям: на DOU було розміщено 6 225 вакансій. Це трохи менше, ніж у попередньому кварталі (-2%), але на 1,6 тисячі вакансій більше, ніж у грудні 2024 року.

Найшвидше зростали категорії "Військова справа", AI/ML, Embedded та Hardware. Зокрема, Embedded-позицій стало на 44% більше, у порівнянні з 26% у першому півріччі. Кількість вакансій у секторі miltech у грудні сягнула рекордних 705. Попит на сеньйорів залишився на рівні до повномасштабного вторгнення, тоді як активність кандидатів у грудні трохи знизилася — приблизно на 2 тисячі відгуків менше, ніж у листопаді.

Найактивнішими роботодавцями у другому півріччі стали Genesis, N-iX та бригада безпілотних систем "Рарог".

Серед нових тенденцій - поява категорії No-code, тоді як 12 категорій продемонстрували невелику негативну динаміку. Серед них: SAP, Blockchain, Copywriter та PHP.

Кількість вакансій, динаміка за категоріями

Кількість miltech-вакансій досягла рекордних 705 у грудні. Відгуки теж зростають — понад 4 тисячі. Найбільша кількість вакансій традиційно — ремоут (3,8 тисячі в грудні) і в Києві (2,9 тисячі). У Львові зараз - 800+ вакансій за місяць, ще майже 700 - за кордоном.

Попит на сеньйорів залишився на рівні до повномасштабної війни — наразі відкрито 1 140 вакансій. Ситуація для початківців поступово покращується: щомісяця з’являється понад 450 вакансій для спеціалістів з досвідом до одного року та понад 200 вакансій для тих, хто лише починає свій шлях в ІТ.

У грудні середня кількість відгуків на DOU знизилася до 21,7. Кандидати теж трохи відпочили в грудні — на дві тисячі менше айтівців відгукувалися на вакансії.

Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end: у грудні на одну вакансію припадало в середньому 86 відгуків. У категорії QA цей показник складав 64 відгуки, а понад 40 відгуків на вакансію отримували Java, Project Manager та Flutter.

Нагадаємо, за 5 років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.