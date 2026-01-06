Ринок праці 2025: скільки українців знайшли роботу та де спостерігався найбільший попит

Державна служба зайнятості (ДСЗ) оприлюднила звіт про результати діяльності за 2025 рік. Протягом року послугами відомства скористалися понад 640 тисяч осіб, серед яких 358 тисяч мали офіційний статус безробітного.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Служби зайнятості.

Загалом за сприяння служби вдалося забезпечити зайнятість для 394 тисяч людей, у тому числі 315 тисяч — працевлаштовано.

Станом на кінець грудня на єдиному порталі вакансій було доступно 192 тисячі пропозицій роботи, при цьому найбільший кадровий попит спостерігався у сферах промисловості, логістики, торгівлі та ІТ.

Виплати по безробіттю:

допомогу по безробіттю отримували понад 257 тис. осіб,

середній розмір виплати становив близько 5 тис. грн,

рівень працевлаштування осіб, які перебували на обліку, сягнув половини від загальної кількості шукачів роботи.

Реалізація державних програм для роботодавців

20 тис. безробітних працевлаштовано з компенсацією роботодавцям єдиного соціального внеску або витрат на оплату праці;

на компенсацію роботодавцям у 2025 році спрямовано понад 540 млн грн.

Професійне навчання та розвиток навичок

Пріоритетним напрямком роботи стало підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, яку пройшли 93 тисячі осіб. Надзвичайно високий показник працевлаштування після навчання — 88% — свідчить про актуальність отриманих знань.

Грантова підтримка бізнесу та ветеранські ініціативи

Програма "єРобота" стала потужним стимулом для створення нових робочих місць.

У 2025 році було схвалено понад 10,6 тисячі мікрогрантів на загальну суму 2,7 млрд грн.

Окрему увагу приділено ветеранам та їхнім родинам: у межах профільної грантової програми ухвалено 1,6 тисячі позитивних рішень.

Отримане фінансування дозволить створити тисячі нових робочих місць, а підприємці, що розпочали справу за підтримки держави з 2022 року, вже сплатили до бюджетів різних рівнів мільярдні податкові відрахування.

Тимчасова зайнятість та компенсації роботодавцям

Для підтримки ринку праці служба активно використовувала інструменти тимчасової зайнятості. У 2025 році 116 тисяч направлень було видано на суспільно корисні роботи, а ще 35 тисяч осіб долучилися до громадських робіт.

Держава також стимулювала бізнес до працевлаштування вразливих категорій населення: на компенсації роботодавцям витрат на оплату праці та ЄСВ було спрямовано понад 540 млн грн, що дозволило знайти постійну роботу для 20 тисяч безробітних.

Нагадаємо, у вересні Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці", який дозволяє українцям відслідковувати зміни на ринку праці та розуміти ключові тенденції у сфері зайнятості.