Зарплати у 2025 році: хто заробляє найбільше та в яких сферах оплата праці зросла рекордно за рік

жінка ноутбук робота офіс працівник
На ринку "блакитних комірців" - сприятливі умови для стрімкого росту зарплат. / Freepik

Як і на початку 2025 року, найвищі зарплати пропонують у вакансіях служби в Силах оборони, а також у будівництві та сфері автосервісу. Водночас найбільше зростання оплати праці зафіксовано у вакансіях за кордоном, а також у готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані платформи OLX Робота.

Які вакансії стали найбільш високооплачуваними у 2025 році

У листопаді 2025 року найвищий середній показник зафіксували саме у секторі оборони — 70 550 грн. До цієї категорії входять пропозиції контрактної військової служби, а також вакансії операторів БПЛА, зв’язківців, механіків, стрільців та інших спеціалістів.

Другу позицію посіли фасадники з медіанною зарплатою 52 500 грн, що відповідає рівню початку року. По 50 000 грн у середньому пропонували штукатурам, далекобійникам та брокерам з нерухомості.

За даними OLX, найбільша концентрація високооплачуваних вакансій припадає на будівельні та облицювальні роботи, а також СТО й автомийки. До переліку професій із високими доходами у 2025 році увійшли:

  • рихтувальник — 48 500 грн;
  • виконроб і муляр — 45 000 грн;
  • плиточник — 41 000 грн;
  • будівельник, маляр, автоелектрик, автомаляр — 40 000 грн;
  • зварювальник, монтажник, автослюсар, механік — 35 000 грн.

Також зарплату близько 35 000 грн наприкінці року пропонували супервайзерам у торгівлі та стоматологам.

У яких сферах зарплати зросли найшвидше

Поряд із високооплачуваними вакансіями аналітики зафіксували й професії, де оплата праці хоч і залишається відносно невисокою, але показала стрімке зростання протягом року.

Абсолютним лідером стала посада кухаря у категорії “Робота за кордоном” — медіанна зарплата зросла на 357% і у листопаді 2025 року сягнула 8 000 грн. У тій самій категорії зарплата різноробочого зросла на 46%, до 4 250 грн.

Друге місце за темпами зростання посів брокер, у якого медіанна оплата праці подвоїлася (+100%) і досягла 50 000 грн. У межах 28–30% зростання показали вакансії комплектувальника (до 26 050 грн) та виконроба (до 45 000 грн).

Найбільше професій зі значним приростом зарплат зафіксовано у роздрібній торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі. Серед них:

  • керівник відділу продажів: +32%, до 33 750 грн;
  • менеджер у готельно-ресторанному бізнесі: +21%, до 24 500 грн;
  • торговий представник: +18%, до 26 500 грн;
  • пекар: +18%, до 20 000 грн;
  • супервайзер: +17%, до 35 000 грн.

Нагадаємо, в українців суттєво зросли фінансові очікування: більшість кандидатів орієнтуються на зарплати від 20–30 тис. грн, а на фриланс-ринку швидко формується прошарок спеціалістів із доходами $1000–3000+ на місяць.

Автор:
Ярослава Тюпка