Зарплаты в 2025 году: кто зарабатывает больше всего и в каких сферах оплата труда выросла рекордно за год

Как и в начале 2025 года, самые высокие зарплаты предлагают в вакансиях службы в Силах обороны, а также в строительстве и сфере автосервиса. Наибольший рост оплаты труда зафиксирован в вакансиях за рубежом, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные платформы OLX Работа.

Какие вакансии стали наиболее высокооплачиваемыми в 2025 году

В ноябре 2025 года самый высокий средний показатель зафиксировали именно в секторе обороны — 70 550 грн. Эта категория включает предложения контрактной военной службы, а также вакансии операторов БПЛА, связистов, механиков, стрелков и других специалистов.

Вторую позицию заняли фасадщики с медианной зарплатой 52500 грн, что соответствует уровню начала года. По 50 000 грн в среднем предлагали штукатурам, дальнобойщикам и брокерам по недвижимости.

По данным OLX, наибольшая концентрация высокооплачиваемых вакансий приходится на строительные и облицовочные работы, а также на СТО и автомойки. В список профессий с высокими доходами в 2025 году вошли:

рихтовщик - 48 500 грн;

прораб и каменщик - 45 000 грн;

плиточник – 41 000 грн;

строитель, маляр, автоэлектрик, автомаляр - 40 000 грн;

сварщик, монтажник, автослесарь, механик - 35 000 грн.

Также зарплату около 35 000 грн в конце года предлагали супервайзерам по торговле и стоматологам.

В каких сферах зарплаты выросли быстрее всего

Наряду с высокооплачиваемыми вакансиями, аналитики зафиксировали и профессии, где оплата труда хоть и остается относительно невысокой, но показала стремительный рост в течение года.

Абсолютным лидером стала должность повара в категории "Работа за границей" - медианная зарплата выросла на 357% и в ноябре 2025 достигла 8 000 грн. В той же категории зарплата разнорабочего выросла на 46%, до 4250 грн.

Второе место по темпам роста занял брокер, у которого медиа оплата труда удвоилась (+100%) и достигла 50 000 грн. В пределах 28–30% роста показали вакансии комплектовщика (до 26 050 грн) и прораба (до 45 000 грн).

Больше профессий со значительным приростом зарплат зафиксировано в розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. Среди них:

руководитель отдела продаж: +32%, до 33750 грн;

менеджер в гостинично-ресторанном бизнесе: +21%, до 24500 грн;

торговый представитель: +18%, до 26500 грн;

пекарь: +18%, до 20 000 грн;

супервайзер: +17%, до 35000 грн.

Напомним, у украинцев существенно выросли финансовые ожидания : большинство кандидатов ориентируются на зарплаты от 20–30 тыс. грн, а на фриланс-рынке быстро формируется прослойка специалистов с доходами $1000–3000+ в месяц.