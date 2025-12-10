Зарплаты выросли более чем втрое: какие отрасли предлагают самые высокие заработки

За четыре года украинский рынок труда существенно изменился: в ряде сфер заработная плата выросла более чем на 200%, а некоторые профессии продемонстрировали почти четырехкратное повышение доходов. Наиболее динамичный рост наблюдается в рабочих специальностях и сфере торговли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования OLX Работа относительно динамики медианных зарплат в Украине за четыре года и профессий, где темпы роста были наибольшими.

Кто возглавил рейтинг по росту доходов

Абсолютными лидерами стали разнорабочие — их медианные зарплаты выросли на 384% и в октябре 2025 года достигли 23 тыс. грн. На втором месте — маляры, которые теперь получают в среднем 47 тыс. грн, что на 215% больше четырех лет назад.

В список профессий с высоким приростом также вошли:

каменщики — +157% (47,5 тыс. грн);

фитнес-тренеры — +151% (15 тыс. грн);

дизайнеры в PR и рекламе — +150% (25 тыс. грн);

электричества — +145% (35 тыс. грн);

прорабы — +144% (50 тыс. грн);

штукатуры — +140% (60 тыс. грн);

сантехники — +137% (41,5 тыс. грн).

Большинство в этом топе — рабочие специальности, свидетельствующие о растущей потребности рынка в квалифицированных технических специалистах.

Высокие, но вне топ-10: кто еще существенно прибавил в доходах

Хотя другие вакансии не попали в первую десятку, темпы роста их зарплат тоже впечатляют.

За четыре года маркетологи увеличили свой доход на 132% (25,5 тыс. грн), электричества — на 131% (30 тыс. грн). Пекари получили +130% (30,5 тыс. грн), стоматологи — +129% (40 тыс. грн). Строители и плиточники прибавили 125% (45 тыс. грн), курьеры — 122% (30 тыс. грн).

Менеджеры гостинично-ресторанной и туристической сферы поднялись на 119% (29,5 тыс. грн), а репетиторы — на 113%. Зарплаты подсобников в октябре 2025 года достигли 22,5 тыс. грн — это на 105% больше, чем четыре года назад.

Тренды рынка труда

Исследование показывает, что наибольший рост медианных зарплат наблюдается среди мерчендайзеров, разнорабочих и маляров — прирост превышает 200%, а в отдельных случаях достигает почти 400%.

В целом увеличение доходов более чем на 100% зафиксировано в сфере торговли, медицины, рабочих и творческих профессий. Это свидетельствует о структурных изменениях на рынке труда и усиленном спросе на квалифицированных специалистов.

