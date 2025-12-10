Зарплати зросли більш ніж утричі: які галузі пропонують найвищі заробітки

За чотири роки український ринок праці суттєво змінився: у низці сфер заробітні плати зросли більш ніж на 200%, а деякі професії продемонстрували майже чотириразове підвищення доходів. Найдинамічніше зростання спостерігається у робітничих спеціальностях та сфері торгівлі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані дослідження OLX Робота щодо динаміки медіанних зарплат в Україні за чотири роки та професій, де темпи зростання були найбільшими.

Хто очолив рейтинг за зростанням доходів

Абсолютними лідерами стали різноробочі — їхні медіанні зарплати зросли на 384% і у жовтні 2025 року досягли 23 тис. грн. На другому місці — малярі, які тепер отримують у середньому 47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому.

До переліку професій із найвищим приростом також увійшли:

муляри — +157% (47,5 тис. грн);

фітнес-тренери — +151% (15 тис. грн);

дизайнери у PR та рекламі — +150% (25 тис. грн);

електрики — +145% (35 тис. грн);

виконроби — +144% (50 тис. грн);

штукатури — +140% (60 тис. грн);

сантехніки — +137% (41,5 тис. грн).

Більшість у цьому топі — робітничі спеціальності, що свідчить про зростаючу потребу ринку у кваліфікованих технічних фахівцях.

Високі, але поза топ-10: хто ще суттєво додав у доходах

Хоча інші вакансії не потрапили у першу десятку, темпи зростання їхніх зарплат також вражають.

За чотири роки маркетологи збільшили свій дохід на 132% (25,5 тис. грн), електрики — на 131% (30 тис. грн). Пекарі отримали +130% (30,5 тис. грн), стоматологи — +129% (40 тис. грн). Будівельники та плиточники додали 125% (45 тис. грн), кур’єри — 122% (30 тис. грн).

Менеджери готельно-ресторанної та туристичної сфери піднялися на 119% (29,5 тис. грн), а репетитори — на 113%. Зарплати підсобників у жовтні 2025 року сягнули 22,5 тис. грн — це на 105% більше, ніж чотири роки тому.

Тренди ринку праці

Дослідження показує, що найбільше зростання медіанних зарплат спостерігається серед мерчендайзерів, різноробочих та малярів — приріст перевищує 200%, а в окремих випадках сягає майже 400%.

Загалом збільшення доходів більш ніж на 100% зафіксоване у сферах торгівлі, медицини, робітничих та творчих професій. Це свідчить про структурні зміни на ринку праці та підсилений попит на кваліфікованих спеціалістів.

