До 60 тисяч грн: у яких сферах пропонують найвищі зарплати

Найбільше високооплачуваних вакансій у жовтні 2025 в Україні налічується у сфері будівництва, а також – виробництва та робітничих спеціальностей. У інших можна знайти пропозиції, де медіанні заробітні плати варіюються від 35 до 50 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Загалом у 2025 році тенденція щодо сфер та вакансій з найвищими медіанними зарплатами така ж, як і минулого року.

Де платять понад 45 тис. грн

У жовтні 2025 року, як і в жовтні 2024, категорія з найбільшою кількістю високооплачуваних вакансій – “Будівництво та облицювальні роботи”. Зокрема тут фіксуємо і високі показники зростання медіанних зарплат, у порівнянні з жовтнем 2024: від 25% до 43%. Серед вакансій з найвищими медіанними зарплатами:

Штукатур, 60 тис. грн (на 20% вище, ніж у жовтні 2024);

Фасадник, 58 тис. грн (+25%);

Виконроб, 50 тис. грн (+43%);

Муляр, 48 тис. грн (+6%);

Маляр, 48 тис. грн (+32%);

Будівельник та плиточник, 45 тис. грн (+29%).

Медіанну заробітну плату у 53 тис. грн пропонують, за даними аналітиків, у категорії “Логістики та доставки” на вакансії далекобійника. Це на 5% більше, ніж у жовтні минулого року.

Сфери з зарплатами від 35 до 45 тис. грн

Оголошення із медіанними зарплатами 40 тис. грн у жовтні 2025 фіксували у категорії “Медицини” (вакансія стоматолога) та “Нерухомості” (вакансії рієлтора та менеджера з продажу). Найбільш помітне зростання у стоматологів: медіанна заробітна плата вища на 33%, ніж у жовтні минулого року.

Далі у переліку високооплачуваних – вакансії у категорії “СТО та автомийки”. На деякі оголошення пропонували медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн, а саме:

Автоелектрик, 40 тис. грн (+14%);

Автомаляр, 40 тис. грн (як і в жовтні 2024);

Автослюсар, 38 тис. грн (+15%);

Механік, 35 тис. грн (+8%).

У категорії “Будівництво та облицювальні роботи” медіанну зарплату у 35-38 тис. грн у жовтні 2025 пропонували на вакансії монтажника, зварювальника та електрика.

Де пропонують медіанні зарплати від 30 тис. грн

Найбільше вакансій, де можна отримувати медіанну заробітну плату від 30 до 35 тис. грн – у категорії “Виробництва та робітничих спеціальностей”. До прикладу, на вакансії токаря та машиніста екскаватора (31 тис. грн).

Медіанна зарплата 30 тис. грн у жовтні 2025 у цій категорії була зафіксована на вакансії: електрика, механіка, технолога та столяра. У порівнянні з жовтнем 2024, у жовтні 2025 маємо зростання від 15% до 33% (найбільше зростання медіанної зарплати 33% – на вакансії технолога).

Також медіанну заробітну плату 30-32 тис. грн спостерігали на окремі вакансії у категорії “Сільського та лісового господарства, агробізнесу”: пилорамщик (32 тис. грн), агроном та тракторист (30 тис. грн).

Зауважимо, середня заробітна плата в Україні сьогодні становить близько 26 тис. грн — приблизно $620 за поточним курсом. Однак ця цифра не завжди відображає реальний рівень доходів більшості українців, адже в офіційну статистику потрапляють і значно вищі виплати топменеджерів, держслужбовців та працівників ІТ-сфери. Однак представники влади наголошують, що фактичні доходи українців вищі за офіційні через значну частку тіньової економіки.