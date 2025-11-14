Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,13

42,00

EUR

49,15

48,93

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

До 60 тисяч грн: у яких сферах пропонують найвищі зарплати

робота
У яких сферах та на які вакансії в Україні найвищі медіанні зарплати

Найбільше високооплачуваних вакансій у жовтні 2025 в Україні налічується у сфері будівництва, а також – виробництва та робітничих спеціальностей. У інших можна знайти пропозиції, де медіанні заробітні плати варіюються від 35 до 50 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Загалом у 2025 році тенденція щодо сфер та вакансій з найвищими медіанними зарплатами така ж, як і минулого року. 

Де платять понад 45 тис. грн

У жовтні 2025 року, як і в жовтні 2024, категорія з найбільшою кількістю високооплачуваних вакансій – “Будівництво та облицювальні роботи”. Зокрема тут фіксуємо і високі показники зростання медіанних зарплат, у порівнянні з жовтнем 2024: від 25% до 43%. Серед вакансій з найвищими медіанними зарплатами:

  • Штукатур, 60 тис. грн (на 20% вище, ніж у жовтні 2024);
  • Фасадник, 58 тис. грн (+25%);
  • Виконроб, 50 тис. грн (+43%);
  • Муляр, 48 тис. грн (+6%);
  • Маляр, 48 тис. грн (+32%);
  • Будівельник та плиточник, 45 тис. грн (+29%).

Медіанну заробітну плату у 53 тис. грн пропонують, за даними аналітиків, у категорії “Логістики та доставки” на вакансії далекобійника. Це на 5% більше, ніж у жовтні минулого року.

Сфери з зарплатами від 35 до 45 тис. грн

Оголошення із медіанними зарплатами 40 тис. грн у жовтні 2025 фіксували у категорії “Медицини” (вакансія стоматолога) та “Нерухомості” (вакансії рієлтора та менеджера з продажу). Найбільш помітне зростання у стоматологів: медіанна заробітна плата вища на 33%, ніж у жовтні минулого року.

Далі у переліку високооплачуваних – вакансії у категорії “СТО та автомийки”. На деякі оголошення пропонували медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн, а саме:

  • Автоелектрик, 40 тис. грн (+14%);
  • Автомаляр, 40 тис. грн (як і в жовтні 2024);
  • Автослюсар, 38 тис. грн (+15%);
  • Механік, 35 тис. грн (+8%).

У категорії “Будівництво та облицювальні роботи” медіанну зарплату у 35-38 тис. грн у жовтні 2025 пропонували на вакансії монтажника, зварювальника та електрика.

Фото 2 — До 60 тисяч грн: у яких сферах пропонують найвищі зарплати

Де пропонують медіанні зарплати від 30 тис. грн

Найбільше вакансій, де можна отримувати медіанну заробітну плату від 30 до 35 тис. грн – у категорії “Виробництва та робітничих спеціальностей”. До прикладу, на вакансії токаря та машиніста екскаватора (31 тис. грн). 

Медіанна зарплата 30 тис. грн у жовтні 2025 у цій категорії була зафіксована на вакансії: електрика, механіка, технолога та столяра. У порівнянні з жовтнем 2024, у жовтні 2025 маємо зростання від 15% до 33% (найбільше зростання медіанної зарплати 33% – на вакансії технолога).

Також медіанну заробітну плату 30-32 тис. грн спостерігали на окремі вакансії у категорії “Сільського та лісового господарства, агробізнесу”: пилорамщик (32 тис. грн), агроном та тракторист (30 тис. грн).

Зауважимо, середня заробітна плата в Україні сьогодні становить близько 26 тис. грн — приблизно $620 за поточним курсом. Однак ця цифра не завжди відображає реальний рівень доходів більшості українців, адже в офіційну статистику потрапляють і значно вищі виплати топменеджерів, держслужбовців та працівників ІТ-сфери. Однак представники влади наголошують, що фактичні доходи українців вищі за офіційні через значну частку тіньової економіки.

Автор:
Світлана Манько