Зарплати українців у 2025 році: кому платять найбільше, а хто ледве зводить кінці з кінцями

Середня заробітна плата в Україні сьогодні становить близько 26 тис. грн — приблизно $620 за поточним курсом. Однак ця цифра не завжди відображає реальний рівень доходів більшості українців, адже в офіційну статистику потрапляють і значно вищі виплати топменеджерів, держслужбовців та працівників ІТ-сфери. Однак представники влади наголошують, що фактичні доходи українців вищі за офіційні через значну частку тіньової економіки.

Про те, скільки насправді заробляють українці у різних галузях і чи вистачає цих коштів для гідного життя, читайте в матеріалі Delo.ua.

Різниця між офіційними та реальними зарплатами скоротилася до мінімуму

За останніми даними Державної служби статистики, у серпні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 25 911 грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

Найвищі показники зафіксовано у Києві — 39 535 грн, переважно окупованій Луганській області — 32 541 грн та прифронтовій Дніпропетровській області — 26 779 грн.

Найнижчі середні зарплати спостерігаються у Чернівецькій області — 18 451 грн та Кіровоградській області — 18 778 грн.

Більш реальну картину доходів українців показує медіанна зарплата — саме вона демонструє, скільки отримує типовий працівник, а не середнє між найвищими та найнижчими доходами. За підрахунками OLX Робота та Work.ua за жовтень, вона майже збігається з офіційними даними — 25–26 тисяч гривень. Проте Robota.ua оцінює її нижче — близько 21,5 тисячі гривень.

Хто в Україні заробляє найбільше та в яких професіях найшвидше зростають зарплати

За рік найбільше зростання зарплат зафіксовано серед маркувальників — +115%, свідчать дані Work.ua. Попри такий стрибок, їхня середня оплата праці становить близько 21,5 тис. грн.

На другому місці — фахівці з робототехніки, чиї доходи зросли на 85% і нині досягають 25 тис. грн. Високе зростання також продемонстрували артдиректори (+80%) та трейдери (+79%), однак їхній середній заробіток значно вищий — 45 тис. і 62,5 тис. грн відповідно.

Найвищі зарплати, за даними Robota.ua, отримують старші медіабаєри — фахівці, які займаються закупівлею рекламних площ і показів у різних медіа. Їхній середній дохід становить майже 164 тисячі гривень на місяць. Наразі на сайті доступно 29 таких вакансій із зарплатами від 48 до 400 тисяч гривень.

Високі доходи мають також дитячі хірурги — у середньому близько 135 тисяч гривень, утім наразі представлена лише одна вакансія, причому в Польщі з оплатою від 100 до 170 тисяч гривень.

Традиційно серед найоплачуваніших залишаються старші розробники та інші IT-фахівці, чиї заробітки стабільно перевищують 100 тисяч гривень на місяць.

Хто отримує найнижчі зарплати в Україні

В Україні найнижчі зарплати отримують працівники, які виконують некваліфіковану роботу. До цієї категорії належать двірники, прибиральники, кухонні робітники, мийники посуду, машиністи котельні, листоноші, гардеробники та інші. Середня оплата праці в цих сферах не перевищує 10 тисяч гривень на місяць.

Лише трохи вищий рівень доходів мають українські вчителі. Попри зростання зарплат у галузі майже на 9% за рік, середній дохід педагогів становить близько 12,5 тисячі гривень, що майже вдвічі менше за середній показник по країні.

Київ утримує лідерство за доходами, проте віддалена робота вирівнює можливості

Столиця традиційно очолила рейтинг зарплат в Україні: середній місячний дохід у Києві вже наближається до позначки у $1000. Водночас у тилових Чернівецькій та Кіровоградській областях середня зарплата не перевищує 19 тисяч гривень на місяць. Таким чином, розрив між Києвом і цими регіонами становить понад 20 тисяч гривень.

Втім, якщо розглядати окремі професії, різниця у доходах може бути не настільки разючою. Наприклад, у туристичних Чернівцях чимало пропозицій для кухарів із зарплатою понад 30 тисяч гривень. У Кропивницькому подібних вакансій менше, проте місцеві фахівці з продажів або представники робітничих професій теж можуть розраховувати на дохід від 30 тисяч гривень.

Під час повномасштабної війни набув ще більшої актуальності тренд, що сформувався під час пандемії COVID-19, — віддалена робота. Вона допомагає зменшувати регіональну нерівність у доходах, адже працівник із невеликого міста чи навіть селища може працювати на велику компанію, не залишаючи свій населений пункт.

Крім того, дистанційний формат уже давно перестав бути прерогативою лише IT-фахівців — сьогодні так працюють бухгалтери, юристи, психологи, журналісти та багато інших спеціалістів офісних професій.

