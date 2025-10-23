Зарплаты украинцев в 2025 году: кому платят больше всего, а кто едва сводит концы с концами

Средняя заработная плата в Украине сегодня составляет около 26 тыс. грн — примерно $620 по текущему курсу. Однако эта цифра не всегда отражает реальный уровень доходов большинства украинцев, ведь в официальную статистику попадают и более высокие выплаты топ-менеджеров, госслужащих и работников IT-сферы. Однако представители власти отмечают, что фактические доходы украинцев выше официальных из-за значительной доли теневой экономики.

О том, сколько на самом деле зарабатывают украинцы в разных отраслях и хватает ли этих средств для достойной жизни, читайте в материале Delo.ua.

Разница между официальными и реальными зарплатами сократилась до минимума

По последним данным Государственной службы статистики, в августе 2025 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 25 911 грн., что на 2,2% меньше, чем в июле.

Самые высокие показатели зафиксированы в Киеве — 39 535 грн, преимущественно оккупированной Луганской области — 32 541 грн и прифронтовой Днепропетровской области — 26 779 грн.

Самые низкие средние зарплаты наблюдаются в Черновицкой области — 18 451 грн и Кировоградской области — 18 778 грн.

Более реальную картину доходов украинцев показывает медианная зарплата — именно она демонстрирует, сколько получает типичный работник, а не среднее между самыми высокими и низкими доходами. По подсчетам OLX Работа и Work.ua за октябрь, она почти совпадает с официальными данными — 25–26 тысяч гривен. Однако Robota.ua оценивает ее ниже — около 21,5 тысячи гривен.

Кто в Украине зарабатывает больше всего и в каких профессиях быстрее всего растут зарплаты

За год наибольший рост зарплат зафиксирован среди маркировщиков — +115%, свидетельствуют данные Work.ua. Несмотря на такой скачок, их средняя оплата труда составляет около 21,5 тыс. грн.

На втором месте — специалисты по робототехнике, доходы которых выросли на 85% и сейчас достигают 25 тыс. грн. Высокий рост также продемонстрировали артдиректоры (+80%) и трейдеры (+79%), однако их средний заработок значительно выше — 45 тыс. и 62,5 тыс. грн соответственно.

Самые высокие зарплаты, по данным Robota.ua, получают старшие медиабайеры — специалисты, занимающиеся закупкой рекламных площадей и показов у разных медиа. Их средний доход составляет около 164 тысяч гривен в месяц. В настоящее время на сайте доступно 29 таких вакансий с зарплатами от 48 до 400 тысяч гривен.

Высокие доходы имеют также детские хирурги — в среднем около 135 тысяч гривен, однако представлена только одна вакансия, причем в Польше с оплатой от 100 до 170 тысяч гривен.

Традиционно среди высокооплачиваемых остаются старшие разработчики и другие IT-специалисты, чьи заработки стабильно превышают 100 тысяч гривен в месяц.

Кто получает самые низкие зарплаты в Украине

В Украине самые низкие зарплаты получают работники, выполняющие неквалифицированную работу. К этой категории относятся дворники, уборщики, кухонные рабочие, мойщики посуды, машинисты котельных, почтальоны, гардеробщики и другие. Средняя оплата труда в этих областях не превышает 10 тысяч гривен в месяц.

Лишь немного более высокий уровень доходов имеют украинские учителя. Несмотря на рост зарплат в отрасли почти на 9% за год, средний доход педагогов составляет около 12,5 тысячи гривен, что почти вдвое меньше среднего показателя по стране.

Киев удерживает лидерство по доходам, однако удаленная работа выравнивает возможности

Столица традиционно возглавила рейтинг зарплат в Украине: средний месячный доход в Киеве уже приближается к отметке в $1000. В то же время в тыловых Черновицкой и Кировоградской областях средняя зарплата не превышает 19 тысяч гривен в месяц. Таким образом, разрыв между Киевом и этими регионами составляет более 20 тысяч гривен.

Впрочем, если рассматривать отдельные профессии, разница в доходах может быть не столь поразительной. К примеру, в туристических Черновцах немало предложений для поваров с зарплатой более 30 тысяч гривен. В Кропивницком подобных вакансий меньше, однако местные специалисты по продажам или представители рабочих профессий тоже могут рассчитывать на доход от 30 тысяч гривен.

Во время полномасштабной войны приобрел еще большую актуальность тренд, сформировавшийся во время пандемии COVID-19, — удаленная работа. Она помогает уменьшать региональное неравенство в доходах, ведь работник из небольшого города или даже поселка может работать на крупную компанию, не покидая свой населенный пункт.

Кроме того, дистанционный формат уже давно не является прерогативой только IT-специалистов — сегодня так работают бухгалтеры, юристы, психологи, журналисты и многие другие специалисты офисных профессий.

