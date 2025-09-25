Пенсии отстают от реальности: какой должна быть выплата для достойной жизни украинцев

Правительство утвердило бюджет на 2026 год, в котором на пенсионные выплаты заложено 251,3 млрд грн — на 14,4 млрд грн больше, чем в прошлом году. Планируемое увеличение должно обеспечить индексацию пенсий в следующем году. В то же время, высокий уровень инфляции и сокращение внешней финансовой поддержки ставят под сомнение, хватит ли этих средств для полного покрытия обязательств перед пенсионерами.

О том, какой должна быть минимальная пенсия, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым, Delo.ua узнало у экспертов.

Какой размер пенсии способен обеспечить украинцам покрытие основных потребностей

В Украине с июля 2025 года минимальная пенсия для продолжающих работать составляет 2361 гривну, а для неработающих пенсионеров — 3038 гривен. По данным Пенсионного фонда, на 1 июля средняя пенсия составила 6410 гривен. Это на 69 гривен (1,1%) больше, чем в апреле, и на 594 гривны (10,2%) больше, чем годом ранее.

В то же время, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, даже при наличии собственного жилья пенсионерам для покрытия всех базовых потребностей необходимо более 10 тысяч гривен в месяц.

"Лунные расходы пенсионера в Украине могут выглядеть примерно так: около 1,5 тыс. грн идет на коммунальные услуги, 5 тыс. — на питание, 1-3 тыс. — на лекарства, 2,5 тыс. — на автомобили, еще более 3 тыс. грн - на услуги, ремонт, одежду и отдых", — утверждает Шевчишин.

В итоге ежемесячные расходы превышают 13 тыс. грн, что существенно больше среднего размера пенсии в Украине. При этом эксперт отмечает, что в эту сумму не учтены дополнительные расходы — на празднование, подарки для внуков или другие непредвиденные потребности.

Андрей Шевчишин подчеркивает, что для покрытия базовых потребностей и обеспечения более или менее приемлемого уровня жизни в Украине необходимо не менее 14 тыс. грн в месяц. Если же пенсионер арендует жилье, то к этой сумме следует добавить еще около 7 тыс. грн или примерно 3,5 тыс. грн в случае совместного проживания двух человек.

Министр социальной политики Украины в 2014–2016 годах Павел Розенко напоминает, что базовым социальным ориентиром является прожиточный минимум — сумма, необходимая человеку ежемесячно для физиологического выживания. В то же время, он подчеркивает, что заложенный в бюджете показатель существенно отличается от реального прожиточного минимума.

"В бюджете никто не объясняет, откуда берется эта цифра, но есть фактический прожиточный минимум, который рассчитывается по ценам на перечень товаров и услуг. Сейчас он составляет примерно 9-10 тысяч гривен в зависимости от категории граждан. То есть минимальная пенсия должна быть именно на этом уровне, чтобы удовлетворить только базовые нужды", — отмечает экс-министр.

Пути повышения пенсий в Украине

Среди причин низкого уровня пенсий в Украине Павел Розенко называет войну, ограничивающую ресурсы для их повышения. В то же время, он критикует государственные приоритеты: в прошлом году зарплаты чиновников в парламенте, правительстве, судах и прокуратуре выросли на 40%, тогда как пенсии подняли лишь на 11%. К тому же эта индексация фактически была нивелирована инфляцией, достигшей около 15%.

"В 2025 году ситуация повторилась: чиновникам снова подняли зарплаты, а пенсии вообще не индексировали, прожиточный минимум заморозили. То есть средства есть, но вопрос в приоритетах. Когда видим, что средняя зарплата у высокопоставленных чиновников достигает более 300 тыс. грн, а пенсионеры живут на 2-3 тысячи, то становится очевидным: проблема не в нехватке денег», — подчеркивает Розенко.

Павел Розенко считает, что ресурсы для повышения пенсий можно найти, сократив государственный аппарат по примеру Аргентины. Альтернативным вариантом могло бы стать хотя бы временное замораживание роста зарплат чиновников.

"В следующем году их точно можно было бы оставить на уровне этого года. В прошлом году средняя зарплата госслужащего составляла около 50 тысяч гривен. Это свидетельствует о том, что зарплаты госслужащих сегодня и так выше рыночных", — рассказал эксперт отрасли.

Экс-министр социальной политики заявил, что резкое повышение минимальной пенсии до 10 тысяч гривен пока невозможно, однако постепенный рост реальный и необходимый. По его словам, главное, чтобы повышение опережало инфляцию и не было замораживания.

Он также прокомментировал перспективы накопительной пенсионной системы. По его словам, она будет касаться только тех, кто выйдет на пенсию через 15–20 лет, в то время как нынешние пенсионеры остаются без внимания властей.

"Закон гарантирует пенсии всем. Другое дело — размер выплат. Если поступлений в Пенсионный фонд не хватает, их дофинансирует бюджет. Если же и там не будет денег, пенсии будут замораживать на годы. В результате реальный прожиточный минимум достигнет 15–20 тысяч, а пенсия будет составлять 4-5 тысяч. Формально она есть, но не соответствует реальным потребностям", — подытожил он.

Напомним, почему выплаты 50 тыс. грн на ребенка мало для разрешения демографического кризиса.