Пенсии будут расти одинаково: Кабмин одобрил единый механизм повышения пенсионных выплат

Кабинет министров одобрил законопроект, устанавливающий единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает улучшить механизм индексации пенсий, обеспечив единый подход к их перерасчету. Это касается пенсионеров, получающих выплаты по "специальным" законам.

Предлагается проводить таким лицам индексацию пенсий на общих условиях, независимо от изменения заработной платы (дохода)/денежного обеспечения.

Также предлагается пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий, сделав его действенным и предсказуемым для лиц, которые сейчас проходят военную службу и принимают участие в боевых действиях и после увольнения со службы.

Законопроект также устанавливает размер пенсии к выплате после проведения долгов по ней из судебных решений, постановлений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других решений и постановлений.

Согласно документу, после проведения отчисления из пенсии ее размер до выплаты не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на пенсионное обеспечение до 251,3 млрд. грн., что на 14,4 млрд. грн. больше, чем в 2025 году.