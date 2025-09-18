Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пенсии будут расти одинаково: Кабмин одобрил единый механизм повышения пенсионных выплат

пенсия
Пенсии будут расти по новым правилам / Depositphotos

Кабинет министров одобрил законопроект, устанавливающий единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает улучшить механизм индексации пенсий, обеспечив единый подход к их перерасчету. Это касается пенсионеров, получающих выплаты по "специальным" законам.

Предлагается проводить таким лицам индексацию пенсий на общих условиях, независимо от изменения заработной платы (дохода)/денежного обеспечения.

Также предлагается пересмотреть механизм проведения перерасчетов пенсий, сделав его действенным и предсказуемым для лиц, которые сейчас проходят военную службу и принимают участие в боевых действиях и после увольнения со службы.

Законопроект также устанавливает размер   пенсии   к выплате после проведения долгов по ней из судебных решений, постановлений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других решений и постановлений.

Согласно документу, после проведения отчисления из пенсии ее размер до выплаты не может быть меньше размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на пенсионное обеспечение до 251,3 млрд. грн., что на 14,4 млрд. грн. больше, чем в 2025 году.

Автор:
Татьяна Бессараб