В 2026 году расходы на пенсии в Украине вырастут более чем на 14 млрд грн — до рекордных 251 млрд

В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на пенсионное обеспечение до 251,3 млрд. грн, что на 14,4 млрд грн больше, чем в 2025 году. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на проект сметы на следующий год, утвержденный 15 сентября Кабинетом министров.

"Указанный объем расходов позволит обеспечить все обязательства государственного бюджета на выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств", — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, средства направляются на:

рост пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

ежегодную индексацию пенсий;

полное обеспечение выплат бывшим военнослужащим и членам их семей, численность которых из-за войны постоянно увеличивается.

В то же время, правительство планирует продлить нормы, введенные в 2025 году, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет. В частности, речь идет о частичном финансировании пенсий военнослужащих из солидарной системы, доплате пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и повышении максимальной базы начисления ЕСВ с 15 до 20 минимальных зарплат.

Также в бюджете-2026 предусмотрено 50 млн грн на создание институциональных компонентов накопительной пенсионной системы, что должно стать первым шагом к ее внедрению в Украине.

Напомним, средняя зарплата украинских учителей может повыситься на 50% в 2026 году.