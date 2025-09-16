У 2026 році видатки на пенсії в Україні зростуть на понад 14 млрд грн — до рекордних 251 млрд

У проєкті Державного бюджету України на 2026 рік передбачено збільшення видатків на пенсійне забезпечення до 251,3 млрд грн, що на 14,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Про це пише Delo.ua з посиланням на проєкт кошторису на наступний рік, затверджений 15 вересня Кабінетом міністрів.

"Зазначений обсяг видатків дозволить забезпечити всі зобов’язання державного бюджету на виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів", — йдеться у документі.

Згідно з пояснювальною запискою, кошти спрямовуються на:

зростання пенсійних виплат у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щорічну індексацію пенсій;

повне забезпечення виплат колишнім військовослужбовцям та членам їхніх сімей, чисельність яких через війну постійно збільшується.

Водночас уряд планує продовжити норми, запроваджені у 2025 році, аби зменшити навантаження на бюджет. Зокрема, йдеться про часткове фінансування пенсій військовослужбовців із солідарної системи, доплати постраждалим від Чорнобильської катастрофи та підвищення максимальної бази нарахування ЄСВ з 15 до 20 мінімальних зарплат.

Також у бюджеті-2026 передбачено 50 млн грн на створення інституційних компонентів накопичувальної пенсійної системи, що має стати першим кроком до її запровадження в Україні.

Нагадаємо, що середня зарплата українських вчителів може підвищитися на 50% у 2026 році.