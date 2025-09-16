Середня зарплата українських вчителів може підвищитися на 50% у 2026 році

У 2026 році українські вчителі можуть отримати рекордне підвищення зарплат – на 50%.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в проєкті державного бюджету на наступний рік, який уряд зареєстрував у Верховній Раді.

У документі закладено понад 103 млрд грн на виплату зарплат педагогам, що зберігається на рівні 2025 року. Але окремо передбачено ще 53,8 млрд грн для підвищення престижності вчительської праці. Саме ці кошти можуть стати фінансовим "бустом" для освітянських зарплат.

“[Планується] підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026”, - написала прем”єр-міністерка Юлія Свириденко.

Загалом на освіту у проєкті бюджету закладено 265,3 млрд грн.

Серед основних напрямів:

58,3 млрд грн – на підготовку фахівців у вишах та коледжах;

14,4 млрд грн – на харчування школярів, включно з дітьми, постраждалими від Чорнобиля;

13 млрд грн – на оновлення шкіл і університетів: харчоблоки, шкільні автобуси, обладнання для кабінетів, протипожежні заходи.

2,15 млрд грн – на підручники для учнів і вчителів;

450 млн грн – на підтримку осіб з особливими освітніми потребами;

200 млн грн – на розвиток професійно-технічної освіти для відновлення економіки;

150 млн грн – на підвищення кваліфікації вчителів за програмою НУШ;

Крім того, на стипендії та премії Президента для найуспішніших учнів і учасників олімпіад передбачено 79,2 млн грн, на підвищення кваліфікації фахівців у різних сферах – 71,9 млн грн.

Для Школи Супергероїв, яка допомагає дітям на тривалому лікуванні, виділено майже 120 млн грн, зокрема на відкриття трьох нових освітніх центрів. І ще 500 млн грн піде на відновлення спроможності університетів у рамках публічних інвестиційних проєктів.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд заклав підвищення прожиткового мінімуму для однієї особи до 3209 грн на місяць. Це на 289 грн більше, або на 9,9%, ніж чинний показник, який востаннє переглядали ще 1 січня 2024 року.

Також Кабінет Міністрів пропонує збільшити мінімальну заробітну плату до 8647 грн на місяць з 1 січня 2026 року. Це означає зростання на 647 грн, або 8,1%.