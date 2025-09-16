Проєкт держбюджету-2026: мінімальна зарплата в Україні зросте вперше з квітня 2024 року

Кабінет міністрів пропонує підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 8647 грн на місяць із 1 січня 2026 року. Заплановане зростання становить 647 грн, або 8,1%.

Як пише Delo.ua, відповідний показник міститься у проєкті державного бюджету на наступний рік №14000, який зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно з документом, погодинний розмір "мінімалки" становитиме 52 гривні.

Це буде перше підвищення мінімальної зарплати з квітня 2024 року, коли її розмір зріс із 7100 грн до нинішніх 8000 грн.

Мінімальна заробітна плата в Україні — це не просто гарантований соціальний "поріг" для офіційної оплати праці. Вона виконує роль базового економічного орієнтира і впливає на багато сфер життя як працівників, так і роботодавців.

Так, жоден роботодавець не має права офіційно нараховувати зарплату нижчу за мінімальну. Крім того, сума єдиного соціального внеску (ЄСВ) безпосередньо залежить від мінімальної зарплати, тож саме вона визначає мінімальний платіж як для найманого працівника, так і для ФОПа. Також низка штрафів і виплат обраховується, виходячи з розміру "мінімалки".

Коротко про проєкт держбюджету-2026 та етапи проходження у Раді

Уряд зареєстрував проєкт держбюджету-2026 15 вересня. Загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету пропонується на рівні 4,8 трлн грн, що на понад 415 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

Доходи загального фонду планують на рівні 2,83 трлн грн (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги) — це на 447 млрд грн більше, ніж у 2025-му.

Бюджетний дефіцит прогнозується на рівні до 18,4% ВВП. Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні у 2026 році сягне 2,08 трлн грн.

Нардеп Ярослав Железняк описав етапи проходження документу в парламенті. Проєкт держбюджету на 2026 рік у середу, 17 вересня, розглянуть і презентують у Комітеті з питань бюджету. Вже наприкінці тижня його представлять у Верховній Раді. На цьому етапі голосування не передбачене — депутати матимуть час до 1 жовтня, аби подати свої правки.

Далі бюджетний комітет підготує таблицю пропозицій і висновки (орієнтовно до середини жовтня). Перший етап голосування за бюджетні пропозиції має відбутися до 20 жовтня. Фінальне доопрацювання та остаточне ухвалення держбюджету-2026 заплановане до 20 листопада. Паралельно в парламенті просуватимуть і зміни до Бюджетного кодексу.