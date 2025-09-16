Проект госбюджета-2026: минимальная зарплата в Украине вырастет впервые с апреля 2024 года

Кабинет министров предлагает повысить минимальную заработную плату в Украине до 8647 грн в месяц с 1 января 2026 года. Планируемый рост составляет 647 грн, или 8,1%.

Как пишет Delo.ua, соответствующий показатель содержится в проекте государственного бюджета на следующий год №14000, зарегистрированном в Верховной Раде.

Согласно документу, почасовой размер "минималки" составит 52 гривны.

Это будет первое повышение минимальной зарплаты с апреля 2024 года, когда ее размер вырос с 7100 грн до нынешних 8000 грн.

Минимальная заработная плата в Украине – это не просто гарантированный социальный "порог" для официальной оплаты труда. Она выполняет роль базового экономического ориентира и влияет на многие сферы жизни как работников, так и работодателей.

Так, ни один работодатель не имеет права официально начислять зарплату ниже минимальной. Кроме того, сумма единого социального взноса (ЕСВ) напрямую зависит от минимальной зарплаты, поэтому именно она определяет минимальный платеж как для наемного работника, так и для ФЛП (ФОП на укр.). Также ряд штрафов и выплат исчисляется исходя из размера "минималки".

Кратко о проекте госбюджета-2026 и этапах прохождения в Раде

Правительство зарегистрировало проект госбюджета-2026 15 сентября. Общий объем расходов и предоставление кредитов государственного бюджета предлагается на уровне 4,8 трлн грн, что на более 415 млрд грн больше, чем в этом году.

Доходы общего фонда планируют на уровне 2,83 трлн грн (без учета грантов и другой международной помощи) — это на 447 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Бюджетный дефицит прогнозируется на уровне до 18,4% ВВП. В то же время потребность во внешнем финансировании в 2026 году достигнет 2,08 трлн грн.

Нардеп Ярослав Железняк описал этапы прохождения документа в парламенте. Проект госбюджета на 2026 год в среду, 17 сентября, будет рассмотрен в Комитете по вопросам бюджета. Уже в конце недели он будет представлен в Верховной Раде. На этом этапе голосование не предусмотрено — у депутатов будет время до 1 октября, чтобы подать свои правки.

Далее Бюджетный комитет подготовит таблицу предложений и выводы (ориентировочно к середине октября). Первый этап голосования за бюджетные предложения должен пройти до 20 октября. Финальная доработка и окончательное принятие госбюджета-2026 запланировано до 20 ноября. Параллельно в парламенте будут продвигаться и изменения в Бюджетный кодекс.