Проект государственного бюджета на 2026 год: на что обратили внимание народные депутаты

15 сентября Кабинет министров принял и передал Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год. Законопроект зарегистрирован в парламенте под номером 14000.

Дело.ua собрало некоторые подробности законопроекта, на которых акцентируют внимание народные депутаты.

Акценты от Роксоланы Пидласой

Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа опубликовала в Фейсбуке небольшой экспресс-анализ законопроекта. Ее основные акценты следующие.

Правительственным проектом государственного бюджета на 2026 год предусмотрен общий объем расходов — 4,8 трлн грн. Это более чем в 3 раза превышает расходы украинского бюджета до полномасштабного вторжения.

Самая большая статья расходов — нацбезопасность и оборона — 2,8 трлн грн (это +6,5% к расходам 2025 года, которые утверждены июльским оборонным бюджетом).

Наибольшее новшество в сфере оборонных расходов — так называемый "оборонный резерв" на 200 млрд грн. Это новая бюджетная программа Минфина, которую Правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на нужды на поле боя.

44,8 млрд грн предусмотрено на производство оружия и боеприпасов в Украине, и 37,6 млрд грн — на производство дронов (уже учтены в общей сумме 2,8 трлн грн).

Среди невоенных расходов самые большие статьи традиционно:

· обслуживание госдолга — 513,1 млрд грн (+17,7% к 2025 году),

· социальная защита — 467 млрд грн (+10,6% к 2025 году),

· образование — 265,4 млрд грн (+29,5% к 2025 году),

· медицина — 258 млрд грн (+17,4% к 2025 году),

· поддержка возможностей местных бюджетов (дополнительная дотация пострадавшим общинам, базовая дотация, компенсация разницы в тарифах) — 84,6 млрд грн (+36,3% к 2025 году).

Другие категории расходов — в разы меньше.

Покрывать расходы планируется:

· собственными доходами (2,85 трлн грн — без международных грантов),

· ОВГЗ (419,6 млрд грн),

· международной помощью (кредиты и гранты) — это $ 45,5 млрд.

Внутренние доходы вырастут на более чем 452 млрд грн по сравнению с 2025 годом. В основном за счет:

· НДС (+165,2 млрд грн);

· НДФЛ (+93,6 млрд грн). Основная причина — увеличение расходов на денежное довольствие военнослужащих);

· части чистой прибыли НБУ (61,8 млрд грн). Ожидается, что НБУ перечислит в бюджет рекордные 146 млрд грн.

"Также, пожалуй, впервые в бюджет четко заложены доходы от "детенизации" — 60 млрд грн от превышения совокупных доходов таможни (являются частью "оборонного резерва"). Будет интересно наблюдать, как будет выполняться план детенизации", — пишет Роксолана Пидласа.

А еще, отмечает депутат, экспортная пошлина на семена рапса и соевые бобы (9,3 млрд грн) направляется на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей, как и планировалось профильным законом.

План поступлений от подакцизных товаров выглядит следующим образом: по табаку — акциз с производимых товаров должен добавить в бюджет 108,4 млрд грн (план на 2025 год был 90,8 млрд грн, поэтому имеем увеличение на 17,6 млрд грн); акциз с ввозимых товаров запланирован в сумме 35,5 млрд грн (план с изменениями на 2025 год составил 38,7 млрд грн, а при утверждении бюджета был 29,9 млрд грн).

Акценты от Ярослава Железняка

Народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в своем экспресс-анализе бюджета делает следующие акценты.

Правительство планирует индексацию пенсий для 10,3 млн пенсионеров с 1 марта 2026 года. В частности, предусмотрен трансферт Пенсионному фонду в размере 251,3 млрд грн.

Много денег добавили к расходам на "социалку" — 161,2 млрд грн.

В общем картина запланированных социальных расходов выглядит так:

· Социальная защита — 467,1 млрд грн

· Образование — 265,4 млрд грн

· Здравоохранение — 258 млрд грн

· Наука — 19,9 млрд грн

· Ветеранская политика — 17,9 млрд грн

Что касается выборов, то пока Бюджетом на 2026 год их финансирование не предусмотрено в бюджете ЦИК.

"Повторяется норма, которую мы видели в прошлых Бюджетах: "ЦИК после прекращения или отмены военного положения в Украине подать на рассмотрение ВРУ предложения по внесению изменений в Бюджет в части предвидения расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов", — пишет народный депутат.

Минимальная заработная плата с 1 января 2026 планируется 8 647 грн.

Инфляция (декабрь к декабрю) заложена на уровне 9,9%. В среднем к 2025 году это составляет 10,4%.

Средняя заработная плата запланирована в размере 30 032 грн (т.е. +4 146 грн к 2025-му году).

Заложено 1,9 млрд грн для реализации Соглашения между Украиной и США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

На обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента увеличили расходы на 95,6 млн грн до 878 млн грн. Рост по сравнению с расходами в текущем году составит 12,2%.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека составит 3 209 гривен в месяц.

Бюджет Министерства обороны запланирован в сумме 1,76 трлн грн. Это на 9 млрд больше, чем было в 2025 году.

Курс доллара.

"В документах прямо не упоминается, какой средний курс закладывает Правительство на следующий год… Но это легко сосчитать из заявленных планов по привлечению международной помощи (в гривне и долларах). Так что Правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривни к доллару как 45,6 грн/$. Традиционно напишу, что это абсолютно ничего не значит и почти никогда КМУ не угадывает с курсом", — пишет Ярослав Железняк.

На финансирование партий в Бюджете заложено 865 млн грн.

Предусмотрены бюджетные поступления от "налога на OLX" (налогообложение цифровых платформ) и введения "акциза на сладкую воду". По этим статьям планируется привлечь 22,5 млрд грн (14 и 8,5 млрд грн соответственно).

От "усовершенствования работы по взысканию налогового долга" ожидаются дополнительные 26 млрд грн.

Напомним, Ярослав Железняк утром 15 сентября сообщал, что после внесения в парламент Бюджет будет проходить стандартную бюджетную процедуру. В частности, 17 сентября ожидается его рассмотрение и презентация на заседании Комитета по бюджету.

19-20 сентября — представление в Верховной Раде. Этот этап не предполагает голосования. После презентации депутаты смогут подавать свои поправки до 1 октября.

К середине октября Бюджетный комитет готовит таблицу предложений и бюджетные заключения.

До 20 октября должно состояться голосование в Верховной Раде за бюджетные заключения, для принятия которых должно быть не менее 226 голосов. Именно этот момент и считается первым чтением.

В течение месяца, до 20 ноября, будет проходить доработка и окончательное принятие бюджета-2026. Для финального решения необходимо дважды набрать минимум 226 голосов.