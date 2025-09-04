Запланована подія 2

Поступления налогов в местные бюджеты выросли на 17,3%: что принесло наибольший доход

налоги
Налог на доходы физлиц – лидер поступлений в местные бюджеты / Depositphotos

Местные бюджеты продолжают пополняться. За первые восемь месяцев 2025 года поступления достигли 324,9 млрд. грн., что на 47,8 млрд. грн., или на 17,3%, превышает показатели прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Наибольшим источником поступлений остается налог на доходы физических лиц, который составляет около 58% от общей суммы. За восемь месяцев текущего года его сумма составила 188,3 млрд грн, что на 18,7% больше, чем в 2024 году.

Рост также наблюдается и в других ключевых категориях:

  • Единый налог: 52,9 млрд грн (+11,7%).
  • Налог на прибыль предприятий: 23,7 млрд грн (+21,1%).
  • Налог на имущество: 38,4 млрд грн (+15,5%).
  • Акцизный налог: 1,5 млрд грн (+45%).
  • Экологический налог: 1,1 млрд грн (+9,7%).
  • Туристический сбор: 219,5 млн. грн (+35,1%).

Напомним, в августе 2025 года государственный бюджет Украины получил 233,9 млрд грн налогов и сборов. Налоговая служба обеспечила 125,4 млрд грн, а таможня – 59,3 млрд грн. Дополнительно страна получила 44 млрд. грн. международной помощи в виде грантов.

Автор:
Татьяна Бессараб