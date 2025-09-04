Надходження податків до місцевих бюджетів зросли на 17,3%: що принесло найбільший дохід

Місцеві бюджети продовжують поповнюватися. За перші вісім місяців 2025 року надходження досягли 324,9 млрд грн, що на 47,8 млрд грн, або на 17,3%, перевищує показники минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Найбільшим джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить майже 58% від загальної суми. За вісім місяців поточного року його сума сягнула 188,3 млрд грн, що на 18,7% більше, ніж у 2024 році.

Зростання також спостерігається і в інших ключових категоріях:

Єдиний податок: 52,9 млрд грн (+11,7%).

52,9 млрд грн (+11,7%). Податок на прибуток підприємств: 23,7 млрд грн (+21,1%).

23,7 млрд грн (+21,1%). Податок на майно: 38,4 млрд грн (+15,5%).

38,4 млрд грн (+15,5%). Акцизний податок: 1,5 млрд грн (+45%).

1,5 млрд грн (+45%). Екологічний податок: 1,1 млрд грн (+9,7%).

1,1 млрд грн (+9,7%). Туристичний збір: 219,5 млн грн (+35,1%).

Нагадаємо, у серпні 2025 року державний бюджет України отримав 233,9 млрд грн податків та зборів. Податкова служба забезпечила 125,4 млрд грн, а митниця – 59,3 млрд грн. Додатково країна отримала 44 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів.