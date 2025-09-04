Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,35

48,18

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження податків до місцевих бюджетів зросли на 17,3%: що принесло найбільший дохід

податки
Податок на доходи фізосіб — лідер надходжень до місцевих бюджетів / Depositphotos

Місцеві бюджети продовжують поповнюватися. За перші вісім місяців 2025 року надходження досягли 324,9 млрд грн, що на 47,8 млрд грн, або на 17,3%, перевищує показники минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Найбільшим джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить майже 58% від загальної суми. За вісім місяців поточного року його сума сягнула 188,3 млрд грн, що на 18,7% більше, ніж у 2024 році.

Зростання також спостерігається і в інших ключових категоріях:

  • Єдиний податок: 52,9 млрд грн (+11,7%).
  • Податок на прибуток підприємств: 23,7 млрд грн (+21,1%).
  • Податок на майно: 38,4 млрд грн (+15,5%).
  • Акцизний податок: 1,5 млрд грн (+45%).
  • Екологічний податок: 1,1 млрд грн (+9,7%).
  • Туристичний збір: 219,5 млн грн (+35,1%).

Нагадаємо, у серпні 2025 року державний бюджет України отримав 233,9 млрд грн податків та зборів. Податкова служба забезпечила 125,4 млрд грн, а митниця – 59,3 млрд грн. Додатково країна отримала 44 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів.

Автор:
Тетяна Бесараб