Податкова перевиконала план надходжень до бюджету на 71 млрд грн

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9 %, у серпні – 100,1 %.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, за січень –серпень до загального фонду державного бюджету надійшло 868,3 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже +173 млрд грн (+24,9 %).

Основні показники

Щодо показників серпня по податках та зборах, які контролює ДПС, Карнаух нагадала, що змінами до державного бюджету були збільшені планові показники.

Так, до бюджету надійшло 131,8 млрд грн, що у порівнянні з серпнем 2024 року – +29,8 млрд грн (+29,3 % до факту), а саме:

податок на доходи фізосіб – надійшло 30,7 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 51,1 млрд грн;

зібрано ПДВ – 38,0 млрд грн;

відшкодування ПДВ – 14,6 млрд грн;

акцизний податок — 15,6 млрд грн;

рента – 6,1 млрд грн;

інші надходження – 5,0 млрд грн.

Додамо, за даними ДПС, понад третину всіх податкових надходжень у першому півріччі забезпечили переробна промисловість та торгівля.