Війна США з Іраном рекордно підніме ціни по всьому світу: що подорожчає найбільше

Світовий банк прогнозує, що цього року ціни на сировинні товари в усьому світі досягнуть свого максимуму з 2022 року – наслідки війни в Ірані будуть важчими, ніж вторгнення Росії в Україну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з останнім прогнозом щодо товарних ринків, опублікованим Світовим банком, індекс цін на сировинні товари зросте приблизно на 16% цього року.

"Війна завдає удару по глобальній економіці хвилями: спочатку через зростання цін на енергоносії, потім через зростання цін на продовольство і, нарешті, через загальну інфляцію", - говорить головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.

За прогнозами Світового банку, цього року ціни на енергоносії зростуть приблизно на 24%, при цьому базовий прогноз передбачає, що "найгостріші" перебої в постачаннях закінчаться у травні. Тим часом, середня ціна на нафту марки Brent цього року становитиме 86 доларів за барель, що є переглядом у бік підвищення порівняно з січневою оцінкою 60 доларів за барель.

Також у банку прогнозують зростання цін на добрива на 31% на рік.

Добрива виробляються із природного газу та нафтопродуктів, тому їх ціна безпосередньо залежить від вартості енергоносіїв. Зрештою, це може призвести до подорожчання харчових продуктів та посилення продовольчої нестабільності.

Зауважимо, ціни на енергоносії та добрива злетіли до багаторічних максимумів з початку війни в Ірані. Фактичне закриття Ормузької протоки, через яку до конфлікту проходило близько третини світової морської торгівлі нафтою, спричинило історичний шок на енергетичних та сировинних ринках.

Додамо, перебої у виробництві та експорті добрив на Близькому Сході через конфлікт в Ірані створюють ризики для світових поставок та підвищення цін на продукти харчування.