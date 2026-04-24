Зростання собівартості на майже 20%: як подорожчання пального і добрив впливає на аграріїв

Зростання цін на паливо та мінеральні добрива формує суттєве підвищення собівартості виробництва - в середньому на 17-18% порівняно з минулим сезоном. Водночас невизначеність на ринку зернових і олійних, зокрема через високі обсяги виробництва в Бразилії та Аргентині, ускладнює прогнозування доходів.

Про це Delo.ua розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Зростання цін на пальне через війну в Ірані

На сьогодні порівняно з минулим сезоном, ціни на пальне зросли приблизно на 69%. Відповідно, витрати на 1 гектар суттєво збільшуються і вони будуть досить відчутними, зазначив Марчук.

"Водночас ми не маємо чіткого розуміння щодо майбутньої цінової ситуації на зернову та олійну групи. З урахуванням того, що в таких країнах, як Бразилія та Аргентина, очікуються значні обсяги виробництва, це чинить додатковий тиск на світові ціни", - пояснив експерт.

Відповідно, це впливає і на внутрішнє ціноутворення в Україні. У підсумку маємо ситуацію, де витрати зростають, а рівень доходів залишається невизначеним.

Подорожчання азотних добрив і вплив на аграріїв

Друге питання — це ціни на мінеральні добрива, зокрема азотну групу, підкреслив Марчук.

Якщо порівнювати з минулим сезоном, ціни на азотні добрива зросли приблизно на 35%. Відповідно, це суттєво підвищує витрати на посівну кампанію для всіх культур, сказав він.

"Якщо ж акумулювати витрати на паливо та мінеральні добрива, загальне зростання собівартості становитиме близько 17–18% у порівнянні з минулим сезоном", - зазначив Марчук.

У результаті це створює серйозний виклик для формування економічної моделі господарств. В умовах такої невизначеності багато виробників починають диверсифікувати структуру посівів: не роблять ставку виключно на кукурудзу чи соняшник, а намагаються вирощувати різні культури, щоб знизити ризики та краще адаптуватися до майбутньої цінової ситуації.

"На сьогодні фактична собівартість на 1 гектар, залежно від обраної технології (оскільки кожне господарство має власну технологічну карту), становить у межах від 25 до 40 тисяч гривень.Це вже досить суттєві витрати", - розповів експерт.

Аграрні асоціації закликали Мінекономіки організувати можливість завезення необхідних обсягів добрив хоча б улітку - для підготовки до осінньої кампанії посіву озимих культур, адже до весняної посівної вирішити питання імпорту не встигли.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький зазначав Delo.ua, що уряд розуміє важливість забезпечення аграріїв добривами і працює в логіці забезпечення ресурсами наступних виробничих циклів, зокрема осінньої посівної.

"Ситуація з ресурсами вже впливала на виробництво, зокрема, дефіцит добрив є одним із факторів, який може стримувати врожайність і загальні обсяги виробництва. Тому питання доступності добрив, у фокусі державної політики", - заявив Висоцький.

Окрім того, розглядаються різні варіанти, у тому числі й ті, які дозволять аграріям підготуватися до осінньої посівної кампанії, зазначив він.

Проте за його словами, всі рішення будуть прийматися з урахуванням:

балансу внутрішнього виробництва і імпорту;

стабільності цін на добрива;

безперебійного забезпечення аграріїв у середньостроковій перспективі та безпекових викликів.

"Наше завдання не просто закрити короткостроковий дефіцит, а забезпечити прогнозованість і доступність ресурсів для аграріїв на наступні сезони, включно з осінньою посівною", - наголосив Висоцький.

Зауважимо, війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.