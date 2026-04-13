Польща стала одним із стратегічних постачальників міндобрив в Україну на тлі дефіциту

Через руйнування промислової бази Україна нарощує імпорт мінеральних добрив. Наразі Польща стала одним із головних постачальників цієї продукції на український ринок із часткою близько 25%, випередивши Болгарію, Марокко та Китай.

Як пише Delo.ua, про це інформує польське видання WNP.

Аграрний потенціал

Україна володіє значними ресурсами для сільського господарства. За різними оцінками, країна має 25-40 відсотків світових ресурсів чорнозему — одних із найкращих ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур. Основні орні землі використовуються для вирощування наступних культур: пшениця (25%), кукурудза (20%), ячмінь (9%), олійні культури. Всі ці рослини потребують інтенсивного удобрення для підтримання врожайності.

Імпорт добрив

У 2024 році сума імпорту добрив склала 1,27 млрд доларів. Минулого року обсяг постачань досяг 3,285 млн тонн, що на 13% більше за попередній період. Проте, за даними аналітиків ProAgro Group, "Україна увійшла у весну 2026 року зі значним дефіцитом добрив – загальний попит цього року перевищує 5 мільйонів тонн цих сполук".

Експансія польських виробників

Польські компанії (зокрема Grupa Azoty та Anwil) заповнюють нішу, що виникла через неможливість повернення російської продукції на ринок. Динаміка продажів з Польщі має наступний вигляд:

у 2022 році — 251 млн доларів;

у 2024 році — 319 млн доларів;

минулого року (попередні дані) — понад 350 млн доларів.

Фактори впливу

Експерти виділяють три причини успіху польського імпорту:

географічне розташування забезпечує швидкість логістики;

підтверджене походження продукту та відсутність санкційних ризиків;

ринкова ціна на тлі обмежень експорту з Китаю та нестабільності в Перській затоці.

Більше того, президент Grupa Azoty Марцін Целеєвський підтверджує, що експорт польських добрив до України зростає, і є черга охочих покупців.

"Повернення російських виробників на український ринок з політичних причин неможливе, а власне виробництво заблоковане. Це відкриває величезне вікно можливостей для польського хімпрому на роки вперед", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, холдинг Ostchem Фірташа завершив підготовку до запуску виробництва нового виду азотних добрив — аміачної селітри АМС30. Реалізація проєкту тривала шість місяців, а обсяг інвестицій склав 10 млн грн.