Польша стала одним из стратегических поставщиков минудобрений в Украине на фоне дефицита

Польша стала одним из ключевых поставщиков удобрений в Украине.

Из-за разрушения промышленной базы Украина увеличивает импорт минеральных удобрений. Польша стала одним из главных поставщиков этой продукции на украинский рынок с долей около 25%, опередив Болгарию, Марокко и Китай.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует польское издание WNP.

Аграрный потенциал

Украина владеет значительными ресурсами для сельского хозяйства. По разным оценкам, у страны есть 25-40 процентов мировых ресурсов чернозема — одних из лучших почв для выращивания сельскохозяйственных культур. Основные пахотные земли используются для выращивания следующих культур: пшеница (25%), кукуруза (20%), ячмень (9%), масличные культуры. Все эти растения нуждаются в интенсивном удобрении для поддержания урожайности.

Импорт удобрений

В 2024 году сумма импорта удобрений составила 1,27 млрд долларов. В прошлом году объем поставок достиг 3,285 млн тонн, что на 13% больше предыдущего периода. Однако, по данным аналитиков ProAgro Group, "Украина вошла весной 2026 года со значительным дефицитом удобрений – общий спрос в этом году превышает 5 миллионов тонн этих соединений".

Экспансия польских производителей

Польские компании (в частности, Grupa Azoty и Anwil) заполняют нишу, возникшую из-за невозможности возврата российской продукции на рынок. Динамика продаж из Польши выглядит следующим образом:

  • в 2022 году - 251 млн долларов;
  • в 2024 году - 319 млн долларов;
  • в прошлом году (предварительные данные) - более 350 млн долларов.

Факторы воздействия

Эксперты выделяют три причины успеха польского импорта:

  • географическое расположение обеспечивает быстроту логистики;
  • подтвержденное происхождение продукта и отсутствие санкционных рисков;
  • рыночная цена на фоне ограничений экспорта из Китая и нестабильности в Персидском заливе.

Более того, президент Grupa Azoty Марцин Целеевский подтверждает, что экспорт польских удобрений в Украину растет, и есть очередь желающих покупателей.

"Возвращение российских производителей на украинский рынок по политическим причинам невозможно, а собственное производство заблокировано. Это открывает огромное окно возможностей для польского химпрома на годы вперед", - говорится в материале.

Напомним, холдинг Ostchem Фирташа завершил подготовку к запуску производства нового вида азотных удобрений – аммиачной селитры АМС30. Реализация проекта длилась шесть месяцев, а объем инвестиций составил 10 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук