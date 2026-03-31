Инвестиции в 10 млн грн: холдинг Ostchem Фирташа запускает производство нового азотного удобрения

Холдинг Ostchem завершил подготовку к запуску производства нового вида азотных удобрений – аммиачной селитры АМС30. Реализация проекта длилась шесть месяцев, а объем инвестиций составил 10 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Характеристики продукта

Новое удобрение содержит 30% азота. В зависимости от потребностей заказчиков в состав добавляются кальций (Ca) и магний (Mg). Следующий этап развития продукта предполагает добавление серы в пропорциях 4,7 и 7%.

Технологический процесс оптимизирован для снижения энергозависимости. Вместо природного газа на производстве используется пар, что позволило повлиять на себестоимость готовой продукции.

Спрос и объем производства

Производитель зафиксировал высокий интерес к продукту еще на этапе тестирования рынка. Пилотная партия в объеме 600 тонн была реализована за несколько часов.

Полноценный запуск производства намечен на вторую половину апреля 2026 года. Начальная мощность будет составлять от 600 до 800 тонн удобрения в день. На втором этапе проекта предусмотрена перспектива развития с увеличением объемов выпуска продукции до 1600 тонн в сутки.

В компании отмечают, что новый продукт ориентирован на внутренний рынок для повышения эффективности подкормки сельскохозяйственных культур.

"Мы использовали международный опыт, чтобы сделать подкормку более эффективной, а удобрения более доступными", — прокомментировали запуск в Ostchem.

В компании уверены, что новый продукт быстро займет свою нишу на украинском рынке.

Об Ostchem

Ostchem — это холдинговая компания, объединяющая крупнейшие предприятия по производству минеральных удобрений в Украине, входит в состав группы Group DF подсанкционного бизнесмена . Дмитрия Фирташа. Это один из ведущих производителей азотных удобрений в Восточной Европе, производящий около 3% мирового объема азотных удобрений.

В состав Ostchem входит ряд предприятий: ЧАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ровноазот". Также в группу входил эстонский "Нитроферт".

Холдинг производит аммиачную селитру, карбамид, КАС (карбамидно-аммиачную смесь), аммиак, адипиновую кислоту и другие виды удобрений и химической продукции. Продукция Ostchem экспортируется в более чем 100 стран мира.

Напомним , из аводы азотного холдинга Ostchem по итогам 2025 года произвели 1571 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 12,7% меньше, чем в 2024 году, когда было произведено 1,8 млн тонн.