Заводы азотного холдинга Фирташа сократили производство минеральных удобрений: причины

Заводы азотного холдинга Ostchem, входящего в Group DF Дмитрия Фирташа, по итогам 2025 года произвели 1571 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 12,7% меньше, чем в 2024 году, когда было произведено 1,8 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в релизе Group DF.

В частности, черкасский "Азот" в 2025 году выпустил 1,017 млн тонн минеральных удобрений, "Ровноазот" – 554,3 тыс. тонн.

Общая структура производства:

аммиачная селитра – 672,4 тыс. тонн (42,8% от общего объема);

КАС – 539,17 тыс. тонн (34,3%);

карбамид – 232,03 тыс. тонн (14,8%);

аммиак – 61,47 тыс. тонн (3,9%).

По сравнению с 2024 годом выпуск аммиачной селитры сократился на 11,6% , карбамида – на 42,3%, аммиака – на 18,0% . В то же время производство КАС увеличилось на 6,4%.

Критические факторы воздействия

Основными факторами, которые продолжали сдерживать производство в 2025 году, стали высокая стоимость энергоресурсов, нестабильное электроснабжение, военные риски, снижение платежеспособного спроса со стороны аграриев, а также сохраняющееся давление импорта.

Сергей Павлючук, директор по производству азотного бизнеса Ostchem, отметил, что отрасль работает в стрессовых условиях, где ключевой задачей является сохранение производственной базы страны, а не маржинальность.

По его словам, стратегические продукты должны производиться внутри государства во избежание критической зависимости от внешних поставок.

Он также отметил, что в 2025 году заводы работали исключительно под подтвержденный спрос и сконцентрировались на продуктах, востребованных в текущих рыночных условиях.

Импорт минеральных удобрений

В 2025 году общий объем импорта минеральных удобрений в Украину составил 2,94 млн тонн, из них азотных - 1,77 млн. тонн . Для сравнения, в 2024 году объем импорта составил 2,49 млн тонн ( 1,4 млн тонн азотных, а в 2023 – 1,9 млн тонн.

По карбамиду основными странами-поставщиками стали Азербайджан (392,7 тыс. Тонн) и Туркменистан (158,2 тыс. Тонн). В совокупности на эти две страны приходится около 84,7% всего импорта карбамида в Украину.

По аммиачной селитре крупнейшими поставщиками выступили Польша (214,2 тыс. тонн), Болгария (119,5 тыс. тонн), Казахстан (45,1 тыс. тонн) и Узбекистан (29,4 тыс. тонн).

По данным Eurostat, в 2025 году зафиксирован существенный рост импорта российских удобрений в страны ЕС, в частности в Польшу. По сравнению с предыдущим годом объемы поставок увеличились почти в 1,5 раза.

Такая структура импорта усиливает ценовое давление на внутренний украинский рынок и оказывает непосредственное влияние на загрузку украинских производственных мощностей.

О Ostchem

Ostchem – азотный холдинг Group DF, объединяющий крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине. В него входит Ривнеазот, черкасский Азот, а также Северодонецкий Азот и Стирол (не работают и находятся на оккупированных территориях).

Group DF консолидирует активы химической, титановой и портовой отраслей, а также в сфере инфраструктуры, логистики, сельского хозяйства и медиа. Основатель и владелец Group DF – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Напомним, в мае 2025 года черкасское предприятие "Азот" возобновило производство минеральных удобрений после вынужденной остановки. Ключевые цеха предприятия выведены на плановую мощность. Предприятие остановило работу в конце апреля, когда Россия повредила газовую инфраструктуру в Черкассах.