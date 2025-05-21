Черкасский "Азот" возобновил производство минудобрений после остановки из-за атаки РФ по городу

Черкасское предприятие "Азот", входящее в азотный холдинг OSTCHEM, возобновил производство минеральных удобрений после вынужденной остановки. Ключевые цеха предприятия выведены на плановую мощность. Предприятие остановило работу в конце апреля, когда Россия повредила газовую инфраструктуру в Черкассах.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Group DF.

В частности, возобновлена работа цеха аммиака А-3 (мощностью 900 тонн в сутки) и цеха по производству карбамида М-2 (1100 тонн в сутки). В течение нескольких дней запланирован запуск цеха М-5 (неконцентрированная азотная кислота) и цеха М-9 (аммиачная селитра) для изготовления КАС.

Остановка производства произошла три недели назад из-за падения давления газа – в результате атаки шахедов, повредивших внешнюю газовую инфраструктуру города Черкассы.

"Нам удалось перезапустить предприятия и вывести ключевые цеха на плановую мощность после того, как газовая инфраструктура была восстановлена. Предприятие полностью обеспечено необходимым газом для производства удобрений и продолжает поставки удобрений. Несмотря на вынужденную остановку, завод на 100% выполнит свои обязательства", — отметил председатель правли.

По данным пресс-службы, остановка производства произошла три недели назад из-за падения давления газа – в результате атаки шахедов, повредивших внешнюю газовую инфраструктуру города Черкассы Форс-мажоры привели к вынужденным сбоям в поставках удобрений.

"В ответ на вызовы азотный холдинг OSTCHEM пересмотрел стратегию: новый приоритет — снижение производственных рисков из-за инвестиций в энергетическую независимость предприятий. Сегодня бизнес вынужден делать шаги, направленные на обеспечение стабильности производственных цепочек и снижение энергопотребления извне", — говорится в сообщении компании.

Напомним, 28 апреля в результате одной из самых масштабных атак на Черкасскую область был поврежден объект газового хозяйства. Часть потребителей Черкасс и окрестных сел тогда осталась без газоснабжения. Россия нанесла удар по области, направив ударные беспилотники.