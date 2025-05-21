Черкаський "Азот" відновив виробництво міндобрив після зупинки через атаку РФ по місту

Черкаське підприємство “Азот”, що входить до азотного холдингу OSTCHEM, відновив виробництво мінеральних добрив після вимушеної зупинки. Ключові цехи підприємства виведено на планову потужність. Підприємство зупинило роботу наприкінці квітня, коли Росія пошкодила газову інфраструктуру в Черкасах.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Group DF.

Зокрема, відновлено роботу цеху аміаку А-3 (потужністю 900 тонн на добу) та цеху з виробництва карбаміду М-2 (1100 тонн на добу). Упродовж кількох днів також заплановано запуск цеху М-5 (неконцентрована азотна кислота) та цеху М-9 (аміачна селітра) для виготовлення КАС.

Зупинка виробництва відбулася три тижні тому через падіння тиску газу – внаслідок атаки шахедів, що пошкодили зовнішню газову інфраструктуру міста Черкаси.

"Нам вдалося перезапустити підприємства та вивести ключові цехи на планову потужність після того, як газову інфраструктуру було відновлено. Підприємство повністю забезпечене необхідним газом для виробництва добрив та продовжує постачання добрив. Попри вимушену зупинку, завод на 100% виконає свої зобов'язання", – зазначив голова правління компанії Віталій Скляров.

За даними пресслужби, зупинка виробництва відбулася три тижні тому через падіння тиску газу – внаслідок атаки шахедів, що пошкодили зовнішню газову інфраструктуру міста Черкаси. Форс-мажори призвели до вимушених збоїв у постачанні добрив.

"У відповідь на виклики азотний холдинг OSTCHEM переглянув стратегію: новий пріоритет – зниження виробничих ризиків через інвестиції в енергетичну незалежність підприємств. Сьогодні бізнес змушений робити кроки, спрямовані на забезпечення стабільності виробничих ланцюжків та зниження енергоспоживання ззовні", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, 28 квітня унаслідок однієї з наймасштабніших атак на Черкаську область було пошкоджено об’єкт газового господарства. Частина споживачів Черкас та навколишніх сіл тоді залишилася без газопостачання. Росія завдала удару по області, спрямувавши ударні безпілотники.