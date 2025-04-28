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На Черкащині російські дрони пошкодили газову інфраструктуру, частина області без газу

газ
Частина Черкащини залишилася без газу через атаку РФ / Freepik

Унаслідок однієї з наймасштабніших атак на Черкаську область було пошкоджено об’єкт газового господарства. Частина споживачів Черкас та навколишніх сіл наразі залишилася без газопостачання.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами Табурця, вночі Росія завдала удару по області, спрямувавши ударні безпілотники. Попри те, що силами протиповітряної оборони було знищено 15 дронів, деякі все ж досягли цілей. Під ворожим ударом опинилася критична інфраструктура, зокрема об’єкти енергетичної сфери.

Найбільше постраждали Черкаси та прилеглі села — Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки.

Місцевих жителів, підприємства й організації закликають припинити споживання газу та перекрити крани на котлах і плитах через термінові ремонтні роботи.

Зазначається, що усі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням газопостачання.

Автор:
Тетяна Гойденко