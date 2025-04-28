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В Черкасской области российские дроны повредили газовую инфраструктуру, часть области без газа

газ
Часть Черкасщины осталась без газа из-за атаки РФ / Freepik

В результате одной из самых масштабных атак на Черкасскую область был поврежден объект газового хозяйства. Часть потребителей Черкасс и окрестных сел осталась без газоснабжения.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По словам Табурца, ночью Россия нанесла удар по области, направив ударные беспилотники. Несмотря на то, что силами противовоздушной обороны было уничтожено 15 дронов, некоторые все же достигли целей.

Больше всего пострадали Черкассы и близлежащие села — Хутора, Слобода, Вергуны, Нечаевка, Геронимовка, Хацки.

Местные жители, предприятия и организации призывают прекратить потребление газа и перекрыть краны на котлах и плитах из-за срочных ремонтных работ.

Все необходимые службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением газоснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко