Титановий бізнес Фірташа відновив роботу збагачувальної фабрики на Житомирщині

Після простою "Межиріченський ГЗК", що входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, запустив роботу збагачувальної фабрики з виробництва ільменітового концентрату у Житомирській області. Фабрику виведено на проектну потужність 20-25 тонн ільменітового концентрату/годину або 12-15 тис. тонн на місяць.

Про це повідомила пресслужба Group DF.

Як зазначив директор "Межиріченського ГЗК" Дмитро Голік, також компанія відновила втрачені ринки збуту та ділові зв’язки з партнерами.

"Вже укладені непогані контракти з європейськими партнерами, працюємо над їхнім виконанням. Окрім того, відновлюємо команду. Запуск підприємства відкладався, зокрема, через кадрові проблеми, викликані мобілізацією наших працівників. Підприємство знову стає міжнародним гравцем, відновило всі зруйновані логістичні зв’язки та ефективно працює, поступово збільшуючи обсяги виробництва", - наголосив Голік.

За його словами, на підприємстві наразі працює близько 400 співробітників.

4 млн тонн ільменітової руди на рік

"Межиріченський ГЗК" складається з двох комплексів – видобутку ільменітової руди/виготовлення чорнового концентрату та збагачувальної фабрики, яка виробляє ільменітовий концентрат. Підприємство виготовляє основну продукцію – двоокис титану (сульфатний ільменітовий концентрат), та працює винятково в сегменті хімічного титану, продукція якого не може використовуватись у військово-промисловій промисловості через свої хімічні властивості. Це сировина для виробництва пігментів, яка використовується в лакофарбовій промисловості, виробництві паперу, пластмас та будівельних матеріалів.

У 2023 році "Межиріченський ГЗК" видобув лише 500 тис. тонн ільменітової руди та виробив 22,1 тис. тонн ільменітового концентрату. За результатами роботи у 2024 році (січень-лютий) видобуток склав 520 тис. тонн ільменітової руди.

Виробничі потужності "Межиріченського ГЗК" здатні видобувати 4 млн. тонн ільменітової руди на рік та виготовляти 180 тис. тонн ільменітового концентрату на рік.

Group DF в 2017-2019 інвестувала у збагачувальну фабрику на "Межиріченському ГЗК" понад 7млн. доларів, а сама фабрика була введена в експлуатацію на початку 2019 року.

Зауважимо, що вимушена зупинка та майже річний простій фабрики в 2023-24 роках були пов’язані з рішенням Державної служби геології та надр України про зупинку дії спеціального дозволу. Відомство зупинило всі спеціальні дозволи компаніям Group DF Дмитра Фірташа у зв’язку із застосуванням до нього влітку 2021 року санкцій РНБО у вигляді анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.

Згодом адвокатам Group DF вдалось оскаржити це рішення та довести його незаконність і Держгеонадр поновило ліцензію для "Межиріченського ГЗК".

ДОВІДКА:

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в низці країн Європи та Азії. Зокрема, Group DF інвестує в хімічну, титанову, медійну та портову галузі. Засновник і власник Group DF – український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два ГЗК (Межиріченський ГЗК і "Валки-Ільменіт"). Інвестиційні проекти Group DF у титановій галузі – Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область) – зупинено.

У жовтні 2024 року Верховний суд визнав законним наказ Державної служби геології та надр України, яким на тлі санкцій до Дмитра Фірташа зупинялася дія дозволу ТОВ "Мотронівський ГЗК" на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища у Дніпропетровській області.