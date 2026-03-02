Заводи азотного холдингу Фірташа скоротили виробництво мінеральних добрив: причини

Заводи азотного холдингу Ostchem, що входить до Group DF Дмитра Фірташа, за підсумками 2025 року виготовили 1 571 тис. тонн мінеральних добрив, що на 12,7% менше, ніж у 2024 році, коли було виготовлено 1,8 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в релізі Group DF.

Зокрема, черкаський "Азот" у 2025 році випустив 1,017 млн ​​тонн мінеральних добрив, "Рівнеазот" – 554,3 тис. тонн.

Загальна структура виробництва:

аміачна селітра – 672,4 тис. тонн (42,8% від загального обсягу);

КАС – 539,17 тис. тонн (34,3%);

карбамід – 232,03 тис. тонн (14,8%);

аміак – 61,47 тис. тонн (3,9%).

Порівняно з 2024 роком, випуск аміачної селітри скоротився на 11,6%, карбаміду – на 42,3%, аміаку – на 18,0%. У той же час, виробництво КАС збільшилось на 6,4%.

Критичні фактори впливу

Основними факторами, які продовжували стримувати виробництво у 2025 році, стали висока вартість енергоресурсів, нестабільне електропостачання, військові ризики, зниження платоспроможного попиту з боку аграріїв, а також тиск імпорту, що зберігається.

Сергій Павлючук, директор із виробництва азотного бізнесу Ostchem, наголосив, що галузь працює у стресових умовах, де ключовим завданням є збереження виробничої бази країни, а не маржинальність.

За його словами, стратегічні продукти мають виготовлятися всередині держави, щоб уникнути критичної залежності від зовнішніх поставок.

Він також наголосив, що у 2025 році заводи працювали виключно під підтверджений попит та концентрувалися на продуктах, затребуваних у поточних ринкових умовах.

Імпорт мінеральних добрив

У 2025 році загальний обсяг імпорту мінеральних добрив в Україну становив 2,94 млн тонн, з них азотних — 1,77 млн тонн. Для порівняння, 2024 року обсяг імпорту становив 2,49 млн тонн (1,4 млн тонн азотних, а 2023 - 1,9 млн тонн.

По карбаміду основними країнами-постачальниками стали Азербайджан (392,7 тис. тонн) і Туркменістан (158,2 тис. тонн). У сукупності на ці дві країни припадає близько 84,7% від усього імпорту карбаміду в Україну.

По аміачній селітрі найбільшими постачальниками виступили Польща (214,2 тис. тонн), Болгарія (119,5 тис. тонн), Казахстан (45,1 тис. тонн) та Узбекистан (29,4 тис. тонн).

За даними Eurostat, у 2025 році зафіксовано суттєве зростання імпорту російських добрив до країн ЄС, зокрема до Польщі. Порівняно з попереднім роком обсяги постачання збільшилися майже в 1,5 рази.

Така структура імпорту посилює ціновий тиск на внутрішній український ринок і впливає безпосередньо на завантаження українських виробничих потужностей.

Про Ostchem

Ostchem – азотний холдинг Group DF, який об’єднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входить "Рівнеазот", черкаський "Азот", а також "Сєвєродонецький "Азот" та "Стирол" (не працюють і перебувають на окупованих територіях).

Group DF консолідує активи хімічної, титанової та портової галузей, а також у сфері інфраструктури, логістики, сільського господарства та медіа. Засновник та власник Group DF – український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Нагадаємо, в травні 2025 року черкаське підприємство “Азот” відновило виробництво мінеральних добрив після вимушеної зупинки. Ключові цехи підприємства виведено на планову потужність. Підприємство зупинило роботу наприкінці квітня, коли Росія пошкодила газову інфраструктуру в Черкасах.