Ринок добрив в Україні залишається нестабільним і зберігає залежність від імпорту

добрива
Ринок добрив в Україні залишається нестабільним

Ринок добрив в Україні залишається нестабільним через поєднання впливу Росії та світових тенденцій. Зокрема, російські та білоруські постачання калію і моноамонійфосфату впливають на ціни та доступність NPK, тоді як європейський ринок визначає ціни на NP-добрива.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Агропортал".

Залежність України від імпорту залишається високою: виробництво добрив становить менше 2 млн т на рік, тоді як імпорт NPK і NP скоротився до 700 тис. т і 433 тис. т відповідно. Особливо нестабільний ринок азотних добрив — карбамід в Україні майже не виробляється (85% імпортний), а аміачна селітра та КАС залежать від потужностей окремих заводів.

Калій відіграє ключову роль у врожайності та якості сільгоспкультур. Світові лідери виробництва — Канада, Росія та Білорусь — контролюють більшу частину ринку, що підтримує високі ціни на хлористий калій ($360-364/т у 2026 році).

Імпорт нітратних добрив морем ускладнений через воєнні ризики — атаки на порти та судна роблять постачання небезпечним. Основними постачальниками селітри залишаються Польща та Болгарія, хоча ціни для України суттєво вищі, ніж на внутрішніх ринках цих країн.

Попри складнощі, ринок демонструє позитивну тенденцію: споживання добрив у 2025 році зросло до 5,2 млн т проти 4,7 млн т у 2023 році. Однак дефіцит окремих продуктів, зокрема аміачної селітри, зберігається, а обмежене виробництво і високі імпортні ціни загрожують недовнесенням NP та NPK і втратами врожайності.

Аналітики наголошують, що стабільність ринку залежить від диверсифікації постачань, розвитку внутрішнього виробництва та контролю за світовими цінами на калій і фосфорні добрива.

Нагадаємо, у січні 2026 року обсяги імпорту технічного амофосу марки 12:61 в Україну перевищили 6 тис. тонн. Це майже вдвічі більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року та в 4,6 раза більше, ніж у 2024 році.

Автор:
Тетяна Гойденко