Україна подвоїла імпорт високотехнологічних добрив: аграрії обирають якість замість економії

Аграрії переходять на дорогі та ефективні добрива / Depositphotos

У січні 2026 року обсяги імпорту технічного амофосу марки 12:61 в Україну перевищили 6 тис. тонн. Це майже вдвічі більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року та в 4,6 раза більше, ніж у 2024 році.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляють аналітики ІА "Інфоіндустрія".

За даними аналітиків, отримані дані свідчать про те, що сучасні аграрії надають перевагу стратегії точного землеробства та високоефективним добривам.

Інвестиції в якість та інноваційні технології наразі домінують над прагненням зекономити за рахунок використання бюджетних суперфосфатів

"Вартість звичайного амофосу 11:52 та технічного (кристалічного) 12:61 настільки зблизилась, що немає сенсу переплачувати за гранулу, яка гірше розчиняється та й гірше продається в умовах зростання курсу, проблем із логістикою тощо", — пояснив керівник ІА "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук. 

Також трейдери викупили велику частку вільного продукту 12:61 у більшості джерел, а в Україні більшість потужностей з виробництва РКД незадіяна навіть на 70%, агрохолдинги точно зрозуміють цей хід.

Гордейчук додав, що загальний імпорт азотно-фосфорних добрив у січні 2026 року склав 31,2 тис. т, з яких 12,46 тис. т — імпорт гранульованого амофосу марок 11:52, 12:52. Виробництво азотно-фосфорних добрив в Україні в 2026 році не працює.

Нагадаємо, Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР)та Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) звернулися до урядових міністерств із закликом терміново дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри через морські порти. Причиною стала критична нестача азотних добрив перед весняною посівною, яка вже загрожує скороченням врожаю до 20%. 

Автор:
Тетяна Бесараб