Україна подвоїла імпорт високотехнологічних добрив: аграрії обирають якість замість економії

У січні 2026 року обсяги імпорту технічного амофосу марки 12:61 в Україну перевищили 6 тис. тонн. Це майже вдвічі більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року та в 4,6 раза більше, ніж у 2024 році.

За даними аналітиків, отримані дані свідчать про те, що сучасні аграрії надають перевагу стратегії точного землеробства та високоефективним добривам.

Інвестиції в якість та інноваційні технології наразі домінують над прагненням зекономити за рахунок використання бюджетних суперфосфатів

"Вартість звичайного амофосу 11:52 та технічного (кристалічного) 12:61 настільки зблизилась, що немає сенсу переплачувати за гранулу, яка гірше розчиняється та й гірше продається в умовах зростання курсу, проблем із логістикою тощо", — пояснив керівник ІА "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук.

Також трейдери викупили велику частку вільного продукту 12:61 у більшості джерел, а в Україні більшість потужностей з виробництва РКД незадіяна навіть на 70%, агрохолдинги точно зрозуміють цей хід.

Гордейчук додав, що загальний імпорт азотно-фосфорних добрив у січні 2026 року склав 31,2 тис. т, з яких 12,46 тис. т — імпорт гранульованого амофосу марок 11:52, 12:52. Виробництво азотно-фосфорних добрив в Україні в 2026 році не працює.

Нагадаємо, Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР)та Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) звернулися до урядових міністерств із закликом терміново дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри через морські порти. Причиною стала критична нестача азотних добрив перед весняною посівною, яка вже загрожує скороченням врожаю до 20%.