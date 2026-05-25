Українським виробникам зброї спростять доступ до кредитів

За ініціативи Національного банку України 23 найбільші банки країни підписали меморандум про розширення доступу підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) до фінансування. До документа приєдналися установи, на які припадає понад 75% чистих активів банківської системи.

Меморандум має створити практичний механізм для збільшення кредитування оборонного сектору та залучення більшої кількості банків до фінансування виробників зброї, військової техніки й підприємств, пов’язаних із галуззю.

Документ передбачає чотири моделі участі банків: консорціумне або синдиковане фінансування великих проєктів, пряме кредитування виробників озброєння та військової техніки, фінансування продукції подвійного призначення, а також підтримку малого і середнього бізнесу в ОПК за відкритими контрактами.

Також банки планують застосовувати більш гнучкий підхід до забезпечення кредитів. Зокрема, йдеться про часткову відмову від жорстких вимог щодо застави. Як забезпечення можуть використовуватися предмет фінансування, товари в обороті, майнові права на дебіторську заборгованість, державні та міжнародні гарантії, страхування або порука власників бізнесу.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що фінансування оборонно-промислового комплексу вже демонструє активне зростання. За його словами, у 2025 році обсяг кредитів і гарантій, наданих галузі, зріс більш ніж на 60 млрд грн.

У Нацбанку зазначають, що реалізація меморандуму має розширити коло банків, які працюватимуть з оборонним сектором, зокрема за участю установ з іноземним капіталом.

За рік дії програми пільгового кредитування українські підприємства ОПК отримали 80 кредитів на суму майже 5 млрд грн для підтримки та розширення виробництва.

Додамо, український банківський сектор продовжує утримувати стабільну прибутковість завдяки активному кредитуванню. Саме кредитні операції залишаються одним із головних драйверів доходів банків уже п’ять кварталів поспіль.