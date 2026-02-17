Дефіцит добрив та загроза втрати врожаю: аграрії закликають дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри

Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР)та Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) звернулися до урядових міністерств із закликом терміново дозволити імпорт вапняково-аміачної селітри через морські порти. Причиною стала критична нестача азотних добрив перед весняною посівною, яка вже загрожує скороченням врожаю до 20%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ВАР.

Азотні добрива під загрозою

Після атак росії на портову інфраструктуру було запроваджено заборону на перевалку, зберігання та транспортування низки вантажів, у тому числі аміачної та вапняково-аміачної селітри. Водночас асоціації зазначають, що включення вапняково-аміачної селітри до переліку вибухонебезпечних вантажів не має наукового обґрунтування.

За їхніми даними, міжнародні та національні стандарти класифікують ВАС як безпечну речовину. Зокрема, відповідно до UN Model Regulations, селітра групи UN 2071 не є вибухонебезпечною, а марки А і Б з масовою часткою азоту до 28% визнаються негорючими та пожежо- і вибухобезпечними.

Через заборону на імпорт та падіння внутрішнього виробництва ринок вже зіткнувся з дефіцитом. Станом на лютий 2026 року нестача оцінюється у 100 –170 тис. тонн. Виробництво аміачної селітри скоротилося майже вдвічі - з 1,99 млн тонн у 2024–2025 роках до 1,016 млн тонн у сезоні 2025–2026 через атаки на інфраструктуру та перебої з електропостачанням.

ВАР та УКАБ попереджають, що наслідки дефіциту можуть мати системний характер для економіки. Приблизно на половині грунтів аміачну селітру можна замінити вапняково-аміачною, проте наразі аграрії фактично позбавлені до неї доступу.

Асоціації підтримують заходи безпеки в умовах війни, але пропонують запровадити контрольований імпорт за чіткими параметрами. Зокрема, пропонується дозвіл ввезення через дунайські порти для продукції з вмістом аміачної селітри до 80% (масова частка азоту — до 27,52%) та через чорноморські порти — до 70% (масова частка азоту — до 24,08%).

Автори звернення наголошують на необхідності оперативного рішення перед весняною посівною, адже від доступності азотних добрив залежить не лише врожай, а й стабільність агроекспорту та продовольча безпека України.

Delo.ua повідомляло, що на посівну кампанію 2026 року в Україні впливатимуть погодні ризики, дефіцит добрив та проблеми з логістикою. Загалом очікується врожай орієнтовно на рівні 50 млн тонн. Проте значних структурних зрушень щодо посівних площ не буде. Крім того, дефіцит добрив загрожує недобором до 10% врожаю зернових.