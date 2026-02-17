Украина удвоила импорт высокотехнологичных удобрений: аграрии выбирают качество вместо экономии

В январе 2026 года объемы импорта технического аммофоса марки 12:61 в Украину превысили 6 тыс. тонн. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 4,6 раза больше, чем в 2024 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики ИА "Инфоиндустрия".

По данным аналитиков, полученные данные свидетельствуют о том, что современные аграрии предпочитают стратегию точного земледелия и высокоэффективные удобрения.

Инвестиции в качество и инновационные технологии сейчас доминируют над стремлением сэкономить за счет использования бюджетных суперфосфатов

"Стоимость обычного аммофоса 11:52 и технического (кристаллического) 12:61 настолько сблизилась, что нет смысла переплачивать за хуже растворяемую гранулу и хуже продающуюся в условиях роста курса, проблем с логистикой и тому подобное", — пояснил руководитель ИА "Инфоиндустрия" Дмитрий.

Также трейдеры выкупили большую долю свободного продукта 12:61 у большинства источников, а в Украине большинство мощностей по производству РКИ незадействовано даже на 70%, агрохолдинги точно поймут этот ход.

Гордейчук добавил, что общий импорт азотно-фосфорных удобрений в январе 2026 составил 31,2 тыс. т, из которых 12,46 тыс. т — импорт гранулированного аммофоса марок 11:52, 12:52. Производство азотно-фосфорных удобрений в Украине в 2026 году не работает.

Напомним, Всеукраинский Аграрный Совет (УАР) и Ukrainian Agribusiness Club (УКАБ) обратились в правительственные министерства с призывом срочно разрешить импорт известняково-аммиачной селитры через морские порты. Причиной послужила критическая нехватка азотных удобрений перед весенней посевной, которая уже грозит сокращением урожая до 20%.