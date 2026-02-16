Посевная-2026: дефицит удобрений грозит недобором до 10% урожая зерновых

На посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. Из-за нехватки удобрений, предварительно, есть риск, что страна может недобрать до 10% урожая зерновых. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль.

Факторы, влияющие на посевную кампанию 2026 года

Как подчеркнул Коваль, выход из зимовки озимых культур - это один из факторов, который может повлечь за собой изменение структуры посевных площадей.

Существенных изменений в структуре посевных площадей не стоит ожидать, однако определенные корректировки возможны. Их масштаб будет зависеть от нескольких факторов, прежде всего от результатов перезимовки озимых культур, отметил Коваль.

"Если, например, определенная часть озимого рапса погибнет, а на сегодняшний день в южных областях появляется информация с отдельных предприятий, что даже центральная часть растения замерзла. Не боковые листочки, а центральный побег. Это значит, что, скорее всего, часть посева в этих предприятиях будет потеряна", - рассказал Коваль.

Около трети посевов рапса находятся в зоне риска - там, где снежный покров незначителен. Озимым рапсом засеяно около 1 млн 100 тыс. га, отметил Коваль.

"Если вымерзнет не весь рапс на конкретном поле, а станет реже, то его еще могут оставить, потом подкормить, а дальше будут смотреть погоду, потому что пересевать будет дороже", - отметил Коваль.

Озимая пшеница в нынешний период также подвергается определенным рискам. В южных областях и на юге центральных областей уже присутствует притертая ледовая корка, которая затрудняет доступ воздуха к растениям и может привести к их повреждению. Оттепели и ночные заморозки также негативно влияют, объяснил Коваль.

Ожидается серьезный дефицит аммиачной селитры

Сейчас оптимальным решением было бы внести аммиачную селитру по мерзлотой почве и по льду, однако ее недостаточно, есть определенный дефицит. Поэтому придется ждать, заметил Коваль.

Часть хозяйств, заранее сформировавших запасы, уже приступили к подпитке или планируют ее.

"По оценкам рынка, дефицит аммиачной селитры оценивается до 70% от потребности. Отечественные химические комплексы не успевают производить из-за энергетического кризиса, высокой стоимости природного газа и его незначительного количества. А импорт у нас закрыт для аммиачной селитры в корабельных партиях. То есть в глубоководне что она взрывоопасна", - рассказал эксперт.

Потому нужно думать над альтернативой. Одним из вариантов могла бы стать нечистая селитра, например, известняковая селитра. Она не представляет угрозы.

По словам эксперта, можно было бы ее импортировать в хороших объемах, но ее нужно искать на рынке, или она еще незанятая.

"Но время уже потеряно, нужно очень быстро принимать решения и что-то делать. Мы можем недобрать урожай зерновых без необходимого объема минеральных удобрений в значительных объемах – до 10% и более, по предварительным оценкам", – заявил Коваль.

Урожай зерновых ожидается ориентировочно на уровне 50 млн. тонн плюс-минус. Однако, как указывает Коваль, есть определенные предостережение, связанные с перезимовкой озимых и погодой во время весенней кампании.

В 2025 году аграрии собрали 57,6 млн. тонн зерновых, по данным Минэкономики.

В случае вымерзания озимой пшеницы возможен подсев яровой пшеницы - урожай будет более низкого качества, но приемлем. Аналогично, озимый ячмень можно подсеять яровым, даже стерневыми сеялками.

Если посевы ячменя или рапса будут уничтожены, их нужно перекультивировать и сеять другой культурой. Скорее всего, это будет кукуруза, соя или подсолнечник, отметил Коваль.

По словам Коваля, яровой рапс более рискован и эффективен, чем озимый, поэтому его сеют гораздо меньше: около 150-200 тыс. га против 1,1 млн га озимого.

Экономическое влияние на посевную

Сегодня экономика стала очень зависима от логистики. Какую культуру быстрее, проще и в нужные конъюнктурные пики удается вывозить, на ту аграрий будет ориентироваться.

"Сейчас в Украину на внутреннем рынке мы экспортируем пшеницы где-то на 25-30% меньше по сравнению с прошлым годом. Наблюдается тенденция к уменьшению. На первое декабря было 35% отставания от прошлого года, а валовой сбор был плюс-минус одинаковый в этом году и прошлом. То есть мы отстаем по тоннажу, и это давит на цены внутри страны".

Аграрии, в которых есть складские помещения, придерживают свое зерно, ожидая лучших цен, но война делает это рискованным - ракеты уже неоднократно поражали склады.

Логистика, фрахт и страховка дорожают, цены внутри страны падают, движение товаров сужается, экспорт отстает, поэтому в преддверии весенней кампании складывается сложная ситуация, отметил Коваль.

Однако, по его мнению, значительных структурных сдвигов в структуре посевных площадей все равно не будет.

Цены на зерновую группу – ячмень, пшеницу – сейчас стоят и достаточно на низком уровне, и нет экспортного движения в Черноморском регионе, плюс Россия демпингует цены в этом регионе.

То есть складываются очень неблагоприятные условия, а еще растет логистика, фрахт, страховка и перемещение по территории Украины. Это происходит из-за нехватки персонала и транспорта. Все это работает против фермера. Особенно это тяжело для микро, малого и среднего производителя, имеющего ограниченные склады и выбор культур, отметил Коваль.

"Все это негативно может влиять на экономическую эффективность нашего текущего 2026/2027 маркетингового года", – сказал Коваль.

В Украине посеяно около 6 млн гектаров озимых культур, и даже при кризисе с минеральными удобрениями урожай пшеницы составит около 20 млн тонн. В случае если около 8-10 миллионов тонн будет пищевой, это обеспечит где-то на 2,5-3 года запас продовольственной пшеницы. То есть на продовольственную безопасность пока все эти негативные факторы не влияют, заявил Коваль.

Однако, по его словам, это влияет на экономическую стабильность и воспроизводимость экономических систем. То есть аграрных предприятий – малых, средних, агрохолдингов вертикально интегрированных, трейдеров, поставщиков сырья, комплектующих и материальных ресурсов для производства ношения, средств защиты.

"Я думаю что, как мы раньше и прогнозировали, где-то 22-22,5 миллиона гектаров земель будут засеяны разными культурами, включая озимые, которые уже посеяны", - подытожил Коваль.

В 2025 году общая посевная площадь в Украине осталась на уровне предыдущего года, составив более 23 млн. га.

Прогноз от Нацбанка по масляным культурам

В январском инфляционном отчете Национальный банк Украины по урожаю 2026 года снизил прогноз по масляным культурам с 21,4 млн тонн до 20,9 млн тонн.

"Производство масличных культур будет умеренно расти в 2026-2028 годах (до 22 млн т в конце прогнозного периода) на фоне постепенного улучшения производительности в отрасли, однако его будут сдерживать климатические изменения в регионах юга, усиленные последствиями разрушения Каховской ГЭС, а также риски безопасности".

В прошлом году агропромышленный комплекс обеспечил до 55% украинского экспорта, а общая валютная выручка отрасли превысила 22 млрд. долларов.