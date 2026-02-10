Кадровый голод и погодные условия: почему цены на овощи и фрукты в Украине будут расти

В сезоне 2026 года потребителей ждет подорожание, а фермеров — борьба за кадры и выживание в условиях экстремального климата. Хотя Украина все еще выигрывает у стран ЕС за счет меньших затрат, всемирный тренд идет к удорожанию производства.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.

По словам эксперта, высокая рентабельность прошлых лет, которая иногда достигала невероятных 700%, сыграла с аграриями злую шутку. Многие фермеры начали резко расширять площади под посевы без анализа рынка.

В 2025 году это уже спровоцировало обвал цен на овощи борщового набора.

В 2026 году риск перепроизводства моркови и свеклы остается высоким и зависит от того, насколько вовремя начнется весенняя посевная.

Кадровый голод

Наибольшим препятствием для развития сектора Баштанник называет критическую нехватку работников.

Отрасль оказалась на развилке: либо переходить на тотальную автоматизацию и механизацию процессов, либо начинать массово привлекать иностранную рабочую силу.

Без решения этого вопроса развитие садоводства и овощеводства в Украине фактически невозможно.

Климатические вызовы

Президент УПОА прогнозирует, что производители плодоовощной продукции в сезоне-2026 традиционно испытают проблемы из-за экстремальных погодных условий — от засухи до аномальных ливней.

Это потребует от аграриев увеличения инвестиций в системы орошения и защиты.

В условиях дорогостоящей и длинной логистики, в частности на рынках Ближнего Востока, успех сезона будет зависеть не от объемов собранного урожая, а от способности его продать на внешние рынки.

Экспорт малины бьет рекорды

В то же время, Украина уже два года подряд удерживает первенство в мире по объемам продаж замороженной малины. В 2025 году экспорт достиг 80 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Похожая динамика наблюдается и в сегменте голубики, где производство ежегодно растет на 15–20%. Однако внутренний рынок этой ягоды уже перенасыщен.

Напомним, по итогам 2025 года расходы Украины на импорт основных овощей борщового набора, в том числе моркови, свеклы, капусты и лука, составили $89,54 млн, а вместе с картофелем – $164,36 млн.