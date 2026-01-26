Запланована подія 2

В Украине резко подорожал популярный овощ борщового набора: почему фермеры удерживают урожай

морковь
В Украине начала расти стоимость моркови / Depositphotos

В Украине стремительно сокращается предложение моркови местных фермеров, что привело к росту цен в среднем на 15% за неделю. Несмотря на удорожание, аграрии придерживают качественный товар на складах, ожидая еще более выгодной конъюнктуры рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По данным экспертов, на сегодняшний день украинские хозяйства отгружают морковь в диапазоне 6–12 грн/кг ($0,14–0,28/кг).

Основной причиной ценового скачка стало завершение сезона реализации продукции из необорудованных хранилищ и дефицит некондиционного корнеплода, ранее сдерживавшего общую ценовую планку.

Производители качественной продукции пока не спешат с продажами. Они рассчитывают на дальнейший дефицит, что позволит еще больше поднять ценники. Несмотря на нынешний тренд, сейчас морковь стоит в среднем на 70% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.

Специалисты отмечают, что текущее подорожание может быть только первой волной. Настоящий бум цен и активная фаза роста стоимости моркови прогнозируются к середине весны, когда запасы в профессиональных хранилищах начнут иссякать.

Фото 2 — В Украине резко подорожал популярный овощ борщового набора: почему фермеры удерживают урожай

Напомним, в Украине выросли цены на тепличные помидоры из-за существенного сокращения поставок из Турции – основного поставщика овощей на этот период года.

Автор:
Татьяна Бессараб