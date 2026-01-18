- Категория
Цены на украинские томаты подскочили на 12% за неделю
На этой неделе в Украине выросли цены на тепличные помидоры из-за существенного сокращения поставок из Турции – основного поставщика овощей в этот период года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.
По данным аналитиков, сегодня оптовые цены на томаты составляют 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), что в среднем на 12% больше, чем в конце прошлой недели.
Эксперты отмечают, что продавцы не рискуют значительно повышать цены из-за слабого спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.
Теперь тепличные помидоры продаются в Украине на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. Многие участники рынка считают, что такой скачок цен временный и уже на следующей неделе томаты могут подешеветь после возобновления поставок из Турции.
Производители томатов в Украине.
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.