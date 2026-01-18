Запланована подія 2

Цены на украинские томаты подскочили на 12% за неделю

На этой неделе в Украине выросли цены на тепличные помидоры из-за существенного сокращения поставок из Турции – основного поставщика овощей в этот период года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

По данным аналитиков, сегодня оптовые цены на томаты составляют 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), что в среднем на 12% больше, чем в конце прошлой недели.

Эксперты отмечают, что продавцы не рискуют значительно повышать цены из-за слабого спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Теперь тепличные помидоры продаются в Украине на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. Многие участники рынка считают, что такой скачок цен временный и уже на следующей неделе томаты могут подешеветь после возобновления поставок из Турции.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница"   (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень"   (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат"   (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Татьяна Гойденко