Цены на украинские томаты подскочили на 12% за неделю

На этой неделе в Украине выросли цены на тепличные помидоры из-за существенного сокращения поставок из Турции – основного поставщика овощей в этот период года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

По данным аналитиков, сегодня оптовые цены на томаты составляют 90-110 грн/кг ($2,09-2,55/кг), что в среднем на 12% больше, чем в конце прошлой недели.

Эксперты отмечают, что продавцы не рискуют значительно повышать цены из-за слабого спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Теперь тепличные помидоры продаются в Украине на 10% дороже, чем в середине января 2025 года. Многие участники рынка считают, что такой скачок цен временный и уже на следующей неделе томаты могут подешеветь после возобновления поставок из Турции.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: