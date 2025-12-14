Запланована подія 2

В Украине растут цены на помидоры перед новогодними праздниками

помидоры
Цены на помидоры резко взлетели вверх/Shuvar

Спрос на тепличные помидоры в Украине в канун новогодних праздников приводит к активному повышению цен на рынке. Эксперты отмечают, что основную долю продаж в настоящее время занимают импортные томаты из Турции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

По данным трейдеров, с начала этой недели турецкие помидоры подорожали в среднем на 10%. На сегодняшний день продукция поступает в продажу по ценам 70–80 грн/кг ($1,66–1,89/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий.

Фото 2 — В Украине растут цены на помидоры перед новогодними праздниками

Участники рынка отмечают, что предложение местных тепличных томатов было ограничено из-за завершения сезона реализации, и импортные поставки не смогли полностью удовлетворить спрос. Это позволило продавцам повысить отпускные цены.

Несмотря на рост стоимости цены на тепличные помидоры остаются примерно на уровне прошлого года. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание продукции, поскольку спрос в сегменте остается стабильно высоким.

Заметим, в начале декабря спрос на помидоры в Украине снизился, что повлекло за собой новую волну падения цен на импортные и тепличные томаты .

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница"   (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень"   (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат"   (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Татьяна Гойденко