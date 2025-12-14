Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Готівковий курс:

USD

42,38

42,28

EUR

49,83

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні зростають ціни на помідори перед новорічними святами

помідори
Ціни на помідори різко злетіли вгору / Shuvar

Попит на тепличні помідори в Україні напередодні новорічних свят призводить до активного підвищення цін на ринку. Експерти відзначають, що основну частку продажів наразі займають імпортні томати з Туреччини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проекту EastFruit

За даними трейдерів, з початку цього тижня турецькі помідори подорожчали в середньому на 10%. На сьогодні продукція надходить у продаж за цінами 70–80 грн/кг ($1,66–1,89/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій.

Фото 2 — В Україні зростають ціни на помідори перед новорічними святами

Учасники ринку зазначають, що пропозиція місцевих тепличних томатів була обмеженою через завершення сезону реалізації, і імпортні поставки не змогли повністю задовольнити попит. Це дало можливість продавцям підвищити відпускні ціни.

Незважаючи на зростання вартості, ціни на тепличні помідори залишаються приблизно на рівні минулого року. Експерти прогнозують подальше подорожчання продукції, оскільки попит у сегменті залишається стабільно високим.

Зауважимо, на початку грудня попит на помідори в Україні знизився, що спричинило нову хвилю падіння цін на імпортні та тепличні томати

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Тетяна Гойденко