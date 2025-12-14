В Україні зростають ціни на помідори перед новорічними святами

Попит на тепличні помідори в Україні напередодні новорічних свят призводить до активного підвищення цін на ринку. Експерти відзначають, що основну частку продажів наразі займають імпортні томати з Туреччини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проекту EastFruit

За даними трейдерів, з початку цього тижня турецькі помідори подорожчали в середньому на 10%. На сьогодні продукція надходить у продаж за цінами 70–80 грн/кг ($1,66–1,89/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партій.

Учасники ринку зазначають, що пропозиція місцевих тепличних томатів була обмеженою через завершення сезону реалізації, і імпортні поставки не змогли повністю задовольнити попит. Це дало можливість продавцям підвищити відпускні ціни.

Незважаючи на зростання вартості, ціни на тепличні помідори залишаються приблизно на рівні минулого року. Експерти прогнозують подальше подорожчання продукції, оскільки попит у сегменті залишається стабільно високим.

Зауважимо, на початку грудня попит на помідори в Україні знизився, що спричинило нову хвилю падіння цін на імпортні та тепличні томати.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: